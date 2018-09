Mạc Hồng Quân - Kỳ Hân bức xúc vì miệng đời

Vợ chồng tiền vệ Than Quảng Ninh phải hứng chịu những lời cay nghiệt từ dư luận sau khi dọn về chung sống.

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân phải nhận nhiều lời cay nghiệt sau đám hỏi. Ảnh: Maison de Bil.

Một tháng sau lễ ăn hỏi, Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân vẫn phải nhận không ít chỉ trích, "ném đá" từ phía dư luận. Tiền vệ Than Quảng Ninh bị cho là bạc bẽo, vô trách nhiệm vì cuộc chia tay với hot girl Khánh Ly khi cô đang mang bầu đứa con của hai người. Trong khi đó, Kỳ Hân bị xem như kẻ thứ ba dù rằng cô và chàng tiền vệ Việt kiều danh chính ngôn thuận đến với nhau.

Trước những lời đàm tiếu của dư luận, mới đây, cả Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đều có động thái đáp trả thông qua trang cá nhân. Tối 17/7, Kỳ Hân chia sẻ hình ảnh cùng Hồng Quân làm lễ bái gia tiên trong đám hỏi kèm theo tâm trạng bức xúc: "Cái gương mặt này được nhiều người ghét ghê, người ta đã là vợ chồng hợp pháp mà cứ bảo là cướp mới ghê chứ. Danh chính ngôn thuận mà, đâu phải bồ nhí đâu ta".

Trước đó, hôm 15/7, Mạc Hồng Quân gửi thông điệp tới những người đang soi mói vào đời tư của anh với status: "Open your mind before open your mouth" - Hãy động não suy nghĩ trước khi nói.

Với động thái trên, Hồng Quân và Kỳ Hân tiếp tục phải nhận những lời lẽ cay nghiệt từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, bên cạnh đó, cũng có những ý kiến chia sẻ và ủng hộ cặp đôi. Nhiều người khuyên vợ chồng anh nên im lặng, phớt lờ dư luận, miễn sao không hổ thẹn với lương tâm.

Lan Chinh