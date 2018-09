Mạc Hồng Quân khoe được Kỳ Hân tặng iPhone 7 Plus màu đỏ

Tiền vệ Than Quảng Ninh tiết lộ món quà là phần thưởng bà xã dành cho anh vì 'chăm ngoan' giúp vợ việc nhà.

Mạc Hồng Quân khoe chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ do bà xã Kỳ Hân tặng. Ảnh: FB.

Hôm 23/4, trên trang cá nhân, Mạc Hồng Quân khoe với bạn bè và các fan hình ảnh chiếc iPhone 7 Plus màu đỏ là món quà do bà xã Kỳ Hân tặng. "Về nhà một tuần ngoan quá nên vợ thưởng", tiền vệ Việt kiều tiết lộ trong phần chú thích.

Sau vòng đấu thứ 13, các CLB V-League tạm nghỉ hai tháng để đội tuyển Việt Nam và U20 Việt Nam tập trung tham dự các giải đấu quốc tế. Nhân dịp này, Mạc Hồng Quân đưa bà xã Kỳ Hân và con trai cu Tỏi đi nghỉ ở một resort tại Vĩnh Phúc. Khi trở về nhà, tiền vệ Than Quảng Ninh dành phần lớn thời gian chơi với con trai, phụ vợ bán hàng.

Mạc Hồng Quân trông con trai cu Tỏi để Kỳ Hân làm việc. Ảnh: FB.

Do CLB Than Quảng Ninh vẫn phải tham dự đấu trường AFC Cup nên Mạc Hồng Quân phải trở lại Quảng Ninh tập trung cùng các đồng đội vào sáng ngày 24/4. Trong khi nhiều đồng nghiệp có kỳ nghỉ Quốc tế lao động, ngày 30/4 tới, các cầu thủ Than Quảng Ninh sẽ phải bay tới Mandalay (Myanmar) để chuẩn bị cho trận đấu với CLB Yadanarbon diễn ra sau đó ba ngày. Hiện tại, Than Quảng Ninh gần như đã hết cơ hội đi tiếp ở đấu trường AFC Cup khi mới chỉ có một điểm sau ba lượt trận.

