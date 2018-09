Mạc Hồng Quân hạnh phúc sau một năm về Việt Nam

Tròn một năm từ CH Czech trở về nước lập nghiệp, chân sút quê Hải Dương hài lòng với những gì mình đã làm được.

- Thủ tục ký hợp đồng với An Giang đã hoàn thành đến đâu, thưa anh?

- Tôi chỉ còn chờ giấy thanh lý hợp đồng từ CLB Thanh Hóa là hoàn tất mọi thủ tục. Phí lót tay tôi nhận từ đội bóng cũ là 500 triệu đồng và tôi phải bỏ thêm một khoản góp cùng CLB An Giang để bầu Đệ ký giấy thanh lý. Cuối tuần ngân hàng không hoạt động nên việc chuyển tiền từ CLB An Giang ra Thanh Hóa chưa hoàn tất. Có lẽ vào thứ hai tuần tới, hai CLB sẽ trao đổi xong xuôi. Về chuyên môn, tôi đã chuẩn bị kỹ lưỡng để ra sân cùng An Giang từ vòng 16 V-League 2014 khi tiếp đón HAGL vào ngày 25/5 tới đây trên sân nhà.

Mạc Hồng Quân có sự khởi đầu mới ở CLB An Giang tại V-League. Ảnh: VTC.

- Anh nghĩ sao về việc chấp nhận giảm lương, bỏ tiền túi để trả lại lót tay cho Thanh Hóa để khoác áo An Giang?

- Là cầu thủ, mong muốn lớn nhất là được ra sân đá bóng vào mỗi chiều cuối tuần. Thời gian vừa qua, tôi chưa có cơ hội thể hiện cùng CLB Thanh Hóa. Tôi nỗ lực hơn nữa để được ra sân, được ghi bàn và ăn mừng cùng đồng đội và các CĐV của đội bóng. Khoác áo An Giang, tôi chấp nhận phần thua thiệt cũng chỉ để chứng minh mong muốn đá bóng của mình. Tôi chỉ nghĩ việc ghi thật nhiều bàn và cùng An Giang trụ hạng V-League. Sau đó, tôi sẽ có thêm hướng đi tiếp tục trong sự nghiệp bản thân.

- Đã tròn một năm trở về Việt Nam chơi bóng, anh nghĩ sao khi mọi người vẫn gọi anh là Việt kiều?

- Tôi sinh ra và lớn lên tại Việt Nam rồi mới sang CH Czech cùng bố mẹ năm 7 tuổi. Gần chục năm ở nước ngoài nhưng tôi vẫn là người Việt, vẫn nói chuyện bằng ngôn ngữ mẹ đẻ như bao người Việt khác. Đôi khi cũng hơi buồn khi bị gọi là Việt kiều, bởi tôi luôn nghĩ mình là người Việt Nam. Việc trở lại quê hương để thi đấu và cống hiến trong màu áo U23 Việt Nam từ SEA Games 27 đến nay cũng là mong muốn lớn nhất của tôi lẫn gia đình.

- Anh cảm thấy áp lực thế nào khi dư luận rất kỳ vọng vào chân sút được đào tạo tại Sparta Prague như anh?

- Người hâm mộ kỳ vọng bởi họ tin tưởng và đặt niềm tin cho tôi. Một năm qua, tôi chưa làm tốt như những gì mọi người mong muốn. Thú thực rằng tôi cũng mới bắt đầu hòa nhập được cuộc sống và bóng đá ở Việt Nam. Tôi còn phải nỗ lực nhiều hơn nữa để đáp ứng được kỳ vọng của các CĐV.

- Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi, anh thường làm gì?

- Hiện nay, bố mẹ tôi vẫn đang kinh doanh và làm việc tại CH Czech. Nhưng gia đình cũng thường xuyên bay về nước để thăm ông bà nội ngoại và hai chị em tôi. Mỗi lúc mệt mỏi, rảnh rỗi tôi lại về quê hoặc ra Hà Nội thăm gia đình chị gái tôi. Chị ấy lập nghiệp ở thủ đô và có gia đình nhỏ cho riêng mình. Thời gian ở CLB Thanh Hóa, tôi cũng có nhiều người bạn thân và họ luôn chia sẻ kinh nghiệm, giúp đỡ tôi hòa nhập với môi trường mới.

- Việc đi làm người mẫu khá thành công khi nhiều nhà thiết kế khen anh có vóc dáng lý tưởng và khuôn mặt nam tính, anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi tự hào khi mọi người động viên, khen ngợi tôi mỗi lẫn đi chụp ảnh người mẫu. Đó là phút giây thoải mái, xả stress ngoài giờ đá bóng và cũng là trải nghiệm mới cho bản thân. Tôi cũng cả nể người quen mới nhận lời chụp hình, chứ thực ra tôi cũng ngại khi bị gọi người mẫu Mạc Hồng Quân lắm. Với tôi đá bóng vẫn là đam mê, niềm vui lớn nhất. Tôi chấp nhận hy sinh nhiều thứ để tiếp tục chơi bóng. Với tôi việc ghi bàn và ăn mừng với đồng đội, CĐV là khoảnh khắc đẹp nhất. Tôi chưa bao giờ nghĩ mình bỏ bóng đá để theo đuổi một thú vui khác.

Phong Lam thực hiện