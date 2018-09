Mạc Hồng Quân giảm 2kg chỉ sau hai ngày Kỳ Hân sinh con

Tiền vệ Than Quảng Ninh dí dỏm đùa rằng chỉ cần chăm vợ con là có thể nhanh giảm béo thay vì tập luyện.

Mạc Hồng Quân selfie trong lúc vợ con đang ngủ. Ảnh: FB.

Chiều 24/11, Mạc Hồng Quân gây chú ý trên trang cá nhân khi đăng tải bức ảnh selfie tại phòng bệnh viện nơi bà xã Kỳ Hân của anh vừa sinh con trai. "Được lúc hai mẹ con ngủ nên ông bố xì teen tranh thủ selfie. Có hai hôm mà giảm 2kg, có khi lần sau không cần tập huấn luôn", tiền vệ Than Quảng Ninh viết chú thích.

Chỉ sau ít giờ, status của Mạc Hồng Quân nhận được hàng nghìn lượt like từ phía bạn bè và các fan. Nhiều người hết lời khen chàng cầu thủ Việt kiều là ông bố, người chồng đảm đang. Mạc Hồng Quân cho biết con trai cu Tỏi hay tỉnh giấc vào ban đêm nên ảnh phải thức để phụ bà xã bế quý tử. Những ngày qua, do bận rộn với việc chăm sóc vợ con, tiền vệ của Than Quảng Ninh thậm chí còn không có thời gian để cạo râu.

Vợ chồng Mạc Hồng Quân chào đón quý tử cu Tỏi vào lúc 3h33 phút ngày 22/11 tại một bệnh viện ở Hà Nội. Tiền vệ 24 tuổi cho biết vì nhiều lý do nên gia đình anh quyết định giữ bí mật hình ảnh và thông tin về đứa trẻ.

Chia sẻ với Ngoisao.net, Mạc Hồng Quân tiết lộ anh chỉ xin nghỉ được ít ngày để về Hà Nội chăm vợ con. Trong tuần này, anh sẽ trở lại Quảng Ninh để cùng các đồng đội tập luyện chuẩn bị cho mùa giải mới.

Lan Chinh