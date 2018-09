Mạc Hồng Quân gặp vận son sau lễ đính hôn với Kỳ Hân

Tiền vệ Việt kiều điển trai là người ghi bàn thắng quyết định giúp Than Quảng Ninh giành quyền vào bán kết Cup quốc gia.

Mạc Hồng Quân ghi bàn trong hai trận liên tiếp ở Cup quốc gia đưa Than Quảng Ninh vào bán kết. Ảnh: TH.

Chiều 29/6, Than Quảng Ninh làm khách trên sân của Long An ở trận lượt về vòng tứ kết Cup quốc gia. Trận đấu diễn ra rất hấp dẫn và kịch tính, đặc biệt ở hiệp hai. Sau gần một tiếng đồng hồ cầm chân nhau, phút 59, Long An có bàn mở tỷ số với pha cứa lòng hiểm hóc của Tài Lộc trong vòng cấm. Tiếp đà hưng phấn, phút 84, đội chủ nhà tiếp tục nâng tỷ số lên 2-0 nhờ công của Huỳnh Tấn Tài.

Tưởng chừng chiến thắng nằm chắc trong tay của Long An nhưng chỉ trong vòng ít phút Than Quảng Ninh xoay chuyển hoàn toàn cục diện trận đấu. Phút 89, đội bóng đất mỏ may mắn có bàn rút ngắn cách biệt xuống 1-2 sau pha đốt lưới nhà của hậu vệ Phạm Thanh Cường. Đúng vào phút bù giờ thứ 3, Mạc Hồng Quân tỏa sáng với pha đệm bóng cận thành chính xác ấn định tỷ số hòa 2-2 cho Than Quảng Ninh.

Kết quả này là vừa đủ để Than Quảng Ninh giành quyền vào vòng bán kết bởi ở lượt đi hai đội hòa 1-1 trên sân Cẩm Phả. Đối thủ của đội bóng đất mỏ sẽ là nhà đương kim vô địch Bình Dương.

Thời gian gần đây, phong độ của Mạc Hồng Quân rất tốt khi anh ổn định chuyện tình cảm với người mẫu Kỳ Hân. Trận đấu thứ 2 liên tiếp, tiền vệ Việt kiều ghi bàn cho Than Quảng Ninh ở Cup Quốc gia. Trong trận tứ kết lượt đi hôm 14/6, một ngày trước lễ ăn hỏi với Kỳ Hân tại Sóc Trăng, Hồng Quân chính là người lập công gỡ hòa 1-1 cho đội bóng đất mỏ.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đang say men hạnh phúc. Ảnh: Maison de Bil.

Trên Facebook của Than Quảng Ninh, Mạc Hồng Quân nhận được nhiều lời ngợi khen và chúc mừng từ phía các fan như "Thanh niên mới lấy vợ có khác. Son thật", "Lấy vợ phát đỏ ngay", "Trở lại thật rồi Quân ơi, không phụ niềm tin người hâm mộ đất mỏ dành cho Quân"...

Minh Khang