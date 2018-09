Mạc Hồng Quân đi lễ chùa cầu may ngày rằm tháng Giêng

Tiền vệ Việt kiều đi lễ chùa ở Khánh Hòa khi cùng các đồng đội ở Than Quảng Ninh tới thành phố này thi đấu.

Mạc Hồng Quân đi lễ chùa ở Khánh Hòa. Ảnh: FB.

CLB Than Quảng Ninh đang có mặt tại Khánh Hòa để chuẩn bị cho trận đấu ở vòng 5 V-League 2017. Hôm 11/2, nhân ngày rằm tháng Giêng, Mạc Hồng Quân cùng các đồng đội tới một ngôi chùa để cầu may. Trên trang cá nhân, chàng cầu thủ Việt kiều chia sẻ bức ảnh chắp tay cầu nguyện với chú thích: "Cầu bình an, rằm tháng Giêng" đồng thời tag tên bà xã Kỳ Hân.

Mạc Hồng Quân vừa bước sang tuổi 25 hôm 1/1 vừa qua. Năm 2016, Mạc Hồng Quân đón nhận nhiều tin vui cả trong công việc và cuộc sống. Hồi tháng 6, anh lập gia đình với người mẫu Kỳ Hân và đến cuối năm hai người chào đón sự ra đời của cậu con trai cu Tỏi. Chỉ trong vòng ba tháng cuối năm, Hồng Quân và Than Quảng Ninh liên tiếp giành hai danh hiệu gồm Cup quốc gia và Siêu Cup quốc gia.

Tuy vậy, Than Quảng Ninh đang có khởi đầu rất khó khăn tại V-League 2017 khi họ liên tục để thua trong những vòng đấu vừa qua. Hiện tại, đội bóng đất mỏ đứng thứ 12 trên bảng xếp hạng với chỉ 3 điểm sau 4 vòng đấu. Chính vì thế, ở trận đấu gặp chủ nhà Khánh Hòa vào chiều 12/2, Mạc Hồng Quân cùng các đồng đội quyết tâm giành một chiến thắng để cải thiện tình hình.