Lùm xùm 'chia thưởng bất công' ở tuyển nữ Việt Nam

Lãnh đội tuyển nữ tại SEA Games 27 Phan Anh Tú bị cho là nhận thưởng quá cao so với những đóng góp của ông cho đội bóng.

Lãnh đội Phan Anh Tú nhiều lần thơm lây nhờ đội nữ. Ảnh: VTC.

Với tấm HC bạc SEA Games 27 vừa qua, tuyển nữ vừa nhận 3 tỷ đồng tiền thưởng từ VFF. Sau khi trừ thuế, 2,7 tỷ đồng còn lại sẽ được chia hết cho các thành viên trong đội, gồm HLV, cầu thủ, ban huấn luyện, bác sĩ, lãnh đội…

Theo nguyên tắc, tiền thưởng sẽ được chia theo 4 mức A, B+, B và C. Cụ thể, người xếp loại A được thưởng 125 triệu đồng, loại B+ là 108 triệu đồng, loại B nhận 98 triệu đồng và loại C có 48 triệu đồng. Loại A gồm HLV Trần Vân Phát và 11 cầu thủ đội hình chính, loại B+ gồm các cầu thủ dự bị số 1, bác sĩ chính. Lãnh đội Phan Anh Tú, các trợ lý người Việt như Vũ Bá Đông, Nguyễn Kim Hồng nằm trong loại B còn loại C là các cầu thủ dự bị số 2, bác sĩ phụ, trợ lý ngôn ngữ và cầu thủ không thi đấu phút nào.

Một cầu thủ xin được giấu tên tiết lộ, ngay từ khi về nước sau SEA Games, lãnh đội Phan Anh Tú có ý chia thưởng luôn và tự nhận mình là loại A. Tuy nhiên, ông này bị nhiều người phản ứng nên sau đó đã rút xuống còn loại B.

"Những thông tin đó là bịa đặt, ngậm máu phun người, không đúng sự thật. Chuyện chia tiền thưởng là của ban huấn luyện và ban cán sự đội gồm đội trưởng và đội phó quyết, chứ tôi không hề tham gia. Đây là việc tế nhị nên từ lâu tôi không tham gia vào. Người ta tự đánh giá, xét công lao và vai trò của tôi như thế nào. Không hề có chuyện tôi tự nhận mức này sau đó bị cầu thủ phản ứng đã nhận mức khác", ông Phan Anh Tú bức xúc sau khi nhận thông tin sáng nay.

Với nhiều tuyển thủ nữ, ông Tú được phân vào loại B cũng là sự bất công bởi vị này chủ yếu "ngồi cho đủ mâm". Đây không phải là lần đầu tiên ông Phan Anh Tú được "thơm lây" từ những khoản thưởng nóng của đội tuyển nữ. Trước đó, sau khi lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2014, đội nữ được thưởng một tỷ đồng, ông Tú cũng được lĩnh khoảng 30 triệu đồng - ngang bằng với những cầu thủ đá chính.

Ông Tú phân bua: "Việc các em tôn vinh như nào tôi không quan tâm tới chuyện đó đâu. Lương tâm tôi luôn tự hào vì có đóng góp cho thành công của đội. Tôi đã đóng góp không chỉ một lần mà nhiều lần, cụ thể là những chức vô địch SEA Games hay Đông Nam Á. Ban huấn luyện và các cầu thủ cũng phải đánh giá được công sức của tôi".

Lãnh đội Phan Anh Tú chỉ có mặt ít ngày ở Myanmar khi cùng đội nữ dự SEA Games 27. Ông không theo đội trong những đợt tập huấn xa nhà dài ngày. Thậm chí trong nhiều buổi tập, trận đấu hay những giờ phút căng thẳng nhất ở giải đấu, vị trưởng đoàn cũng "mất hút" trên băng ghế chỉ đạo.

Ông Phan Anh Tú hai tay hai con linh vật dẫn đầu đoàn lên nhận HC bạc SEA Games 27. Ảnh: VTC.

"Việc đó không đáng để tôi quan tâm, bởi lương tâm mình thế nào, trách nhiệm và trình độ thế nào mới quan trọng. Còn thành tích chung của cả đội tuyển, chứ đâu mình của tôi. Nếu tôi không có đóng góp thì ai cử mình đi", ông Tú chốt lại.

Phương Anh