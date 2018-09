Lộ diện Top 5 vòng 1 'Clear Men - thử thách tâng bóng 24h'

Vòng 1 của cuộc thi "Clear Men - Thử thách tâng bóng 24h" đã kết thúc với 5 clip được nhiều khán giả bình chọn nhất.

Tính đến ngày 21/10, trên website www.tangbongnghethuat.com.vn, 5 clip được nhiều bình chọn nhất đã xuất hiện với những cái tên như Nguyễn Đức Khiêm, Bùi Việt Anh, Dương Quang Vũ, Vũ Minh Hiếu và Vũ Vương Anh. 19 gương mặt tiếp theo được ban giám khảo lựa chọn vào chung kết cũng sẽ sớm xuất hiện.

Cuộc thi “Clear Men - thử thách tâng bóng 24h” tổ chức tranh tài theo nhóm.

Với hơn 700 lượt like, clip của Bùi Việt Anh đang tạm giữ vị trí Top 2. Qua những gì thể hiện trong đoạn clip, khán giả đánh giá Việt Anh nổi bật với phong cách trình diễn đầy nghệ sĩ và ngẫu hứng. Bên cạnh những và thế mạnh tâng bóng bằng chân và đầu qua các động tác như Headstall, Around the Moon, Around the World…, Việt Anh còn trình diễn nhiều động tác riêng biệt do mình tự sáng tạo.

Việt Anh cho biết mình và các bạn thí sinh đã phải rèn luyện cật lực với sự đam mê và tinh thần ham chinh phục thử thách. Ngoài đam mê với quả bóng, bạn còn phải có sự tỉnh táo, khả năng tập trung cao độ nhờ sự sảng khoái từ mái tóc sạch gàu.

Động tác Around the world.

Còn clip của Dương Quang Vũ đang đứng Top 3 với 611 like gây ấn tượng mạnh bởi cá tính độc đáo bằng phần Santo ngược mở màn trong clip dự thi. Nếu các thi sinh khác gây ấn tượng với kỹ thuật thì Vũ lại chọn kết hợp các màn breakdance làm phong cách. Những màn tâng bóng kết hợp bóng với các điệu nhảy sáng tạo đẹp mắt đã mang đến cho Vũ nhiều lượt yêu thích từ khán giả ghé thăm website.

Phong cách biểu diễn độc đáo cũng là một tiêu chí để ban giám khảo lựa chọn các thí sinh cho vòng chung kết. Với kiểu chơi bóng đặc trưng, nam tính đầy mạnh mẽ sáng tạo với các động tác khó, các khán giả đều cho rằng Dương Quang Vũ xứng đáng với vị trí Top 3.

Phong cách biểu diễn cũng là tiêu chí quan trọng để ban giám khảo đánh giá bài dự thi.

Theo giám khảo Nam The Man, tâng bóng nghệ thuật Việt Nam có thể đứng vị trí thứ 3 trong khu vực. Nhiều vận động viên từng thành danh trong đấu trường khu vực như Đỗ Kim Phúc (ATW), Phạm Trọng Thy (BS2),Nguyễn Ngọc Phát (ATW) hay Nguyễn Hải Lam (BS2) cũng tham gia cuộc thi lần này. Dù không lọt vào top 5 clip được khán giả bầu chọn nhưng rất có thể họ sẽ làm nên kỳ tích trong hai buổi offline tới.

5 clip được bình chọn nhiều nhất và 19 clip do Nam The Man lựa chọn dựa trên 3 tiêu chí gồm tính sáng tạo, khả năng kiểm soát bóng và phong cách riêng. Sau hai buổi offline 23-26/10, kết quả vòng 1 sẽ được công bố trên trang web của chương trình cũng như các phương tiện truyền thông. Danh sách 24 thí sinh được lựa chọn sẽ được thông báo trên trang web và theo số điện thoại đã được đăng ký. Nếu vì bất kỳ lý do gì mà BTC không thể liên lạc được với người được chọn trong vòng 48 giờ hoặc người được chọn thông báo không thể tham dự vòng 2, ban tổ chức sẽ tiến hành chọn người khác thay thế.

Minh Trí