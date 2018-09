Lộ diện loạt chân dài 'sa lưới tình' của C. Ronaldo

Trong số những người đẹp mà C. Ronaldo tán tỉnh có cả siêu mẫu Malena Costa - bạn gái tiền vệ Mario Suarez.

Cách đây không lâu, một người bạn của Irina Shayk tiết lộ trên tờ The Sun rằng mối quan hệ giữa siêu mẫu người Nga và C. Ronaldo đổ vỡ vì CR7 thiếu chung thủy. Irina nhất quyết chia tay sau khi phát hiện C. Ronaldo lén lút qua mặt cô, tán tỉnh rất nhiều chân dài ở khắp nơi trên thế giới. Tờ The Sun (Anh) và Correio da Manha (Bồ Đào Nha) vừa công bố danh tính một loạt người đẹp từng "qua lại" với siêu sao của Real.

1. Malena Costa

Malena Costa là siêu mẫu rất nổi tiếng ở Tây Ban Nha. Cô hiện là bạn gái của tiền vệ Mario Suarez (Atletico Madrid). Trước khi hẹn hò Suarez, Malena từng có nhiều năm mặn nồng với cựu đội trưởng Barca Puyol. Năm 2012, C. Ronaldo tình cờ gặp Malena tại một hộp đêm ở Madrid. Sau đó, ngôi sao của Real liên tục nhắn tin tán tỉnh siêu mẫu người Tây Ban Nha. (Xem ảnh quyến rũ của Malena Costa)

2. Ines Sainz

Ines Sainz năm nay 36 tuổi, là phóng viên của kênh TvAzteca (Mexico). Là phóng viên thể thao, Ines không ít lần được tiếp xúc với C. Ronaldo tại các giải đấu. Dù hơn C. Ronaldo tới 6 tuổi, Ines vẫn khiến siêu sao người Bồ Đào Nha mê mẩn nhờ thân hình nóng bỏng. Người đẹp Mexico có thói quen ăn mặc mát mẻ, khoe đường cong mỗi khi ra sân tác nghiệp. (Xem ảnh quyến rũ của Ines Sainz)

3. Samira Salome

Samira Salome năm nay 24 tuổi, từng có thời gian hẹn hò với hậu vệ Marc Bartra (Barca). Bên cạnh đó, chân dài này còn bị đồn cặp kè với Guti, Benzema và tay đua môtô người Tây Ban Nha Marc Marquez. (Xem ảnh quyến rũ của Samira Salome)

4. Daniella Chavez

Daniella Chavez, 24 tuổi là siêu mẫu ngực trần đình đám ở Chilê. Người đẹp này từng nhiều lần lên tiếng khoe về mối quan hệ thân thiết với C. Ronaldo. (Xem ảnh quyến rũ của Daniella Chave)

5. Fabiola Aguiar

Fabiola Aguair là người mẫu kiêm giáo viên dạy nhảy ở Brazil. Chân dài này quen C. Ronaldo khi anh cùng tuyển Bồ Đào Nha tới Brazil dự World Cup 2014.

6. Mariona Bosca

Mariona Bosca là một chuyên viên môi giới bất động sản. Chân dài này và C. Ronaldo gặp nhau tại một nhà hàng ở Florida. Hai người sau đó thường xuyên nhắn tin qua lại.

7. Jackeline Benzecry

Jackeline Benzecry là một nhà thiết kế đồ họa hiện làm việc ở Florida, Mỹ. Người đẹp này thành thạo tiếng Anh, Bồ Đào Nha và Tây Ban Nha.

8. Maylin Aguirre

Maylin Aguirre là siêu mẫu người Cuba, hiện thuộc biên chế của công ty The Fashion Model Managment Women. Cô và C. Ronaldo quen biết nhau từ hai năm trước. (Xem ảnh quyến rũ của Maylin Aguirre)

Lan Chinh