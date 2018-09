Lo dân phe từ Sài Gòn, sân Long An chỉ bán vé qua công văn

Ban tổ chức sân phục vụ người hâm mộ bằng màn ảnh rộng 14 m2, đặt ngoài sân cạnh khán đài B.

Chiều nay 9/1, ban tổ chức sân Long An họp khẩn và quyết định ngừng hẳn việc bán vé tại quầy, chỉ bán vé qua đường công văn với các cơ quan, doanh nghiệp, ban ngành ở địa phương. Lý do, theo một thành viên ban tổ chức, là họ e ngại một nhóm phe vé khoảng 15 người từ TP HCM xuống có thể gom vé và đẩy giá vé lên cao, gây bất lợi cho người hâm mộ.

Người hâm mộ Long An xếp hàng nhưng không mua được vé sáng nay. Ảnh: Tính Anh.

Đây là quyết định khá bất ngờ của ban tổ chức sân Long An. Theo kế hoạch, sân Long An mở bán vé phục vụ người hâm mộ từ ngày 8 đến 11/1 (ngày diễn ra trận đấu với CLB HAGL). Ở ngày mở bán đầu tiên, chỉ trong vài giờ, có hơn 3.700 vé xem trận đấu được bán hết - việc “xưa nay hiếm” ở sân Long An cho một trận đấu ở V-League.

Sáng nay 9/1, ban tổ chức dự kiến mở cửa quầy vé phục vụ người hâm mộ. Nhưng qua theo dõi từ hôm trước và sáng nay, ban tổ chức sân đánh giá có một nhóm người tìm nhiều cách để sở hữu nhiều vé. Đánh giá đây là nhóm phe vé, đặc biệt có nhiều đối tượng từ TP HCM vốn thường xuất hiện quanh sân Thống Nhất, nên ban tổ chức quyết định tạm ngưng bán vé tại quầy.

Ngoài ra, do sân có phần xuống cấp nên ban tổ chức sân cũng hạn chế người hâm mộ để đảm bảo an toàn cho người vào xem. Để thỏa mãn phần nào tình yêu của người hâm mộ, ban tổ chức sân phục vụ bằng màn ảnh rộng 14 m2, ngoài sân, cạnh khán đài B.

Anh Trần Anh Tuấn - Hội trưởng CĐV Đồng Tâm, đồng thời là CĐV gắn bó hàng chục năm qua với “Gạch” cho biết: “Bán vé qua đường công văn làm những CĐV không thuộc cơ quan, tổ chức bất lợi và mất đi cơ hội được vào sân xem bóng đá. Nhưng tôi nghĩ quyết định của ban tổ chức cũng là bắt buộc khi phe vé xuất hiện ngày càng đông, hoạt động tấp nập và đang chặt chém người hâm mộ khi tăng giá vé gắp 5-7 lần so với giá vé gốc.

Cách bán qua đường công văn hạn chế tối đa nạn phe vé. Người hâm mộ đến sân mà không vào được trong sân có thể vẫn cảm nhận được sự cuồng nhiệt thông qua màn hình lớn ban tổ chức bố trí ngoài sân”.

Sân vận động Long An có sức chứa 20.000 chỗ. Nhưng ban tổ chức chỉ phát hành 10.500 vé (trong đó có 9.000 vé bán, 1.500 vé mời) nhằm bảo đảm an toàn vì cơ sở hạ tầng sân đã xuống cấp trong những năm gần đây. Điều này khiến việc có tấm vé vào sân càng trở nên khó khăn với các fan. Ban tổ chức giữ mức giá vé như mùa giải trước là 15.000 đồng (khán đài C, D), 20.000 đồng (B), và 25.000 đồng (A).

Trận đấu giữa Đồng Tâm với lứa Công Phượng, Tuấn Anh của HAGL diễn ra lúc 16h30 ngày 11/1.

Ngọc Hà