Lộ ảnh Neymar hẹn hò đi nghe nhạc với ca sĩ Demi Lovato

Sau lần gặp đầu tiên ở sân vận động tại Mỹ, cặp đôi tiếp tục cùng nhau đi nghe nhạc tại New York.

Neymar và Demi Lovato không cặp kè cùng nhau nhưng hẹn hò thông qua những người bạn tại buổi hòa nhạc của Kendrick Lamar. Niềm đam mê chung của hai người chính là ca nhạc.

Neymar (ngoài cùng bên phải) và Demi Lovato đi cùng bạn tới buổi hòa nhạc. Ảnh: NS.

Demi Lovato bất ngờ xuất hiện tại sân MetLife, chụp ảnh cùng Neymar sau trận đấu giữa Barca và Juventus ở giải giao hữu ICC Cup 2017 ngày 22/7. Ca sĩ người Mỹ thậm chí là fan của đội bóng Tây Ban Nha, mặc sẵn áo Barca để gặp Neymar khi trận đấu kết thúc. Cặp đôi bắt đầu "làm bạn" trên mạng xã hội và thường xuyên liên lạc với nhau.

Chân sút Brazil sau đó còn đăng tải video anh ngân nga ca khúc "Sorry not sorry" của Demi Lovato khi đang lái xe. "Demi, tôi thích ca khúc mới của em", Neymar chú thích cho video chia sẻ. Người đẹp sinh năm 1992 cũng nhanh chóng đáp lại bằng bình luận cảm ơn và hẹn gặp lại Neymar tại một trận đấu tiếp theo ở Mỹ. Tuy vậy, nơi hẹn hò sau đó của cặp đôi lại là buổi hòa nhạc ở New York.

Cặp đôi chụp ảnh chung sau trận đấu của Barca tại Mỹ. Ảnh: NS.

Hình ảnh hé lộ khiến các fan xôn xao về mối tình chớm nở giữa cặp trai tài gái sắc bằng tuổi. Neymar vừa công khai chia sẻ "đường ai nấy đi" với nữ diễn viên Bruna Marquezine. Trong khi đó, Demi Lovato cũng đang độc thân sau khi chia tay võ sĩ MMA người Brazil William Vasconcelos.

Neymar selfie hát hò trên xe

Neymar ngân nga ca khúc mới của Demi Lovato