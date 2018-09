Lewandowski thuê đội vệ sĩ riêng

Lo lắng cho sự an toàn của bản thân và gia đình sau khi gia nhập Bayern Munich, chân sút người Ba Lan lên kế hoạch thuê người bảo vệ.

Lewandowski và bà xã Ana. Ảnh: Bild.

Theo tờ Bild của Đức, Robert Lewandowski đang liên hệ thuê một đội vệ sĩ để bảo vệ sự an toàn cho bản thân và gia đình sau khi anh quyết định chia tay Dortmund để gia nhập Bayern vào cuối mùa giải theo dạng chuyển nhượng tự do. Maik Barthel - người đại diện của Lewandowski - được giao nhiệm vụ làm việc với các trung tâm an ninh để sớm tìm được những vệ sĩ phù hợp.

Dù ban lãnh đạo và CĐV Dortmund tha thiết mong Lewandowski ở lại, anh vẫn quyết định ra đi để có nhiều cơ hội gặt hái vinh quang hơn. Sau khi Lewandowski ký vào bản hợp đồng có thời hạn 5 năm với Bayern Munich hôm 3/1 vừa qua, chân sút người Ba Lan nhận được nhiều thông điệp cảnh cáo, đe dọa từ các fan của Dortmund trên Facebook. Chính vì vậy, tiền đạo 25 tuổi đang rất lo lắng cho sự an toàn của mình và những người thân. Năm 2012, nhà của Lewandowski cũng từng bị một số kẻ có vũ trang đột nhập lấy đi một số tài sản.

Với việc thông báo trước bản hợp đồng với Bayern, giới truyền thông Đức cho rằng cuộc sống của Lewandowski trong 6 tháng còn lại tại Dortmund sẽ gặp nhiều khó khăn.

Lan Chinh