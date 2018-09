Lee Nguyễn tỏa sáng, Pirlo, Lampard lu mờ

Ở giải đấu tại Mỹ, cựu cầu thủ của HAGL góp công đưa New England Revolution lên ngôi nhì bảng xếp hạng.

Lee Nguyễn góp công trong hai bàn thắng của New England Revolution. Ảnh: AP.

Hai lần kiến tạo của Lee Nguyễn đem về chiến thắng 3-1 của New England Revolution trước Toronto FC tại giải bóng đá nhà nghề Mỹ cuối tuần qua. Pha góp công đầu tiên của Lee Nguyễn diễn ra ở phút 39, khi tỷ số đang là 1-0 nghiêng về New England Revolution.

Có bóng bên rìa phải vòng cấm, tiền vệ gốc Việt quan sát nhanh thấy Diego Fagundez đang di chuyển tự do nên quyết định chuyền ngang, để đồng đội dứt điểm từ khoảng 16m nhân đội cách biệt cho đội khách.

Sau khi Toronto FC lấy lại hy vọng bằng bàn gỡ của Robbie Findley đầu hiệp hai, Lee Nguyễn một lần nữa khiến đối thủ phải ôm hận. Cựu tiền vệ gốc Việt tranh bóng với Michael Bradley, cựu cầu thủ của AS Roma ở phút 72, tạo điều kiện cho đồng đội Kelyn Rowe dễ dàng ấn định chiến thắng 3-1 bằng cú sút từ 13m.

Lee Nguyễn góp công vào chiến thắng 3-1 của New England Revolution trước Toronto FC

Trước đó, New England vượt lên ngay từ phút thứ 5 nhờ pha phản lưới nhà của Damien Perquis.

Sau chiến thắng quan trọng trước Toronto FC, New England đạt 43 điểm và củng cố vị trí thứ 4 trên bảng tổng sắp khu vực miền Đông. Họ hiện chỉ kém đội dẫn đầu New York Red Bulls đúng hai điểm. Trong khi đó, Toronto FC dậm chân tại chỗ ở vị trí thứ 5 với 37 điểm.

Lee Nguyễn đóng góp nhiều cho New England Revolution vài mùa giải qua. Ảnh: AP.

New England hiện hơn New York City FC, đội bóng của các ngôi sao Pirlo, Lampard và David Villa, tới 15 điểm. New York City FC chỉ xếp áp chót khu vực miền đông với 7 chiến thắng trong 28 trận.

Thế Kim