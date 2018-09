Lee Nguyễn tỏa sáng đánh bại đội bóng của Henry

Tiền vệ gốc Việt ghi dấu ấn đậm nét trong bàn ấn định chiến thắng 2-1 của New England ở trận chung kết lượt đi giải MLS miền Đông.

Lee Nguyễn đang duy trì phong độ cao ở mùa giải này. Ảnh: ESPN.

Phút 86 trận chung kết lượt đi bảng miền Đông giải MLS giữa New England Revolution và New York Red Bulls, Lee Nguyễn thể hiện nhãn quan chiến thuật sắc bén với đường tỉa bóng thông minh cho Bunbury băng xuống đối mặt thủ môn. Thay vì dứt điểm luôn, Bunbury tiếp tục căng ngang cho Jermaine Jones dễ dàng đệm lòng vào gôn trống ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1 cho New England.

Thắng trên sân của đối thủ mạnh sở hữu nhiều ngôi sao như Thierry Henry hay Tim Cahill, New England đang có cơ hội lớn để đoạt chức vô địch miền Đông. Chỉ cần một kết hòa trên sân nhà vào ngày 30/11 tới, Lee Nguyễn sẽ có chức vô địch đầu tiên cùng CLB mà anh gắn bó từ năm 2012.

Với phong độ ấn tượng của mình, bản thân Lee Nguyễn cũng lọt vào top 3 để cử giải "Cầu thủ giá trị nhất mùa". Đối thủ cạnh tranh của Lee Nguyễn là tiền đạo Robbie Keane (LA Galaxy) và Obafemi Martins (Seattle Sounders FC). Nếu New England tiếp tục thi đấu tốt và giành chức vô địch MLS, khả năng tiền vệ gốc Việt Nam đoạt được giải này là rất cao.