Lee Nguyễn thoát cám dỗ của kiều nữ Việt, trở lại tuyển Mỹ

Tiền đạo Việt kiều dính hàng loạt nghi án tình ái cùng các chân dài ở Việt Nam, phải ngậm ngùi chia tay bạn gái người Mỹ.

Mới đây, Lee Nguyễn được HLV Jurgen Klinsmann gọi trở lại tuyển Mỹ sau 7 năm vắng bóng. Thành quả đó là quá trình nỗ lực không ngừng nghỉ của anh. Có lúc, sự nghiệp của Lee Nguyễn tưởng đã chôn vùi ở làng bóng đá Việt Nam và trong vòng tay của các kiều nữ. Với vẻ ngoài điển trai, tính cách “Tây”, thu nhập của ngôi sao bóng đá hàng đầu và cả sự háo hức của tuổi trẻ, Lee Nguyễn từng dính đến hàng loạt nghi án tình ái cùng các chân dài ở Việt Nam.

Lee Nguyễn từng nhiều lần sánh bước cùng người đẹp Trúc Diễm. Ảnh: KL.

Tới dải đất hình chữ S đầu quân cho đội bóng của bầu Đức năm 2009, Lee Nguyễn bị sốc trước những gì xảy đến với anh. Anh tâm sự mình “ngập trong đống đôla, sống như một ngôi sao được săn đón khắp nơi, tham gia các sự kiện của giới thượng lưu, người nổi tiếng, nghệ sĩ và ở Việt Nam có nhiều cám dỗ” (trả lời nhật báo Boston Globe). Khi trở về quê hương chưa lâu, “cục nam châm công chúng” Lee Nguyễn bắt đầu tham gia nhiều sự kiện trong làng giải trí, làm khách mời, chụp ảnh mẫu cùng các chân dài. Từ đây, anh bắt đầu hành trình tiến vào những ồn ào ngoài sân cỏ và thi đấu chệch choạc trên sân cỏ.

Người đẹp Pha Lê có tên trong những lùm xùm đó. Tương tự như “nghi án” với Công Vinh, chuyện giữa Lee Nguyễn và Pha Lê chưa có sự xác thực và thông tin chủ yếu xuất phát từ nữ ca sĩ gốc Hải Phòng. Sau thời gian để nữ ca sĩ xinh đẹp úp mở về mối quan hệ của hai người, cầu thủ trưởng thành từ môi trường sinh viên này khiến Pha Lê… nổi điên khi nói “tôi chẳng biết cô ấy là ai”. Với cá tính của mình, Pha Lê - con nuôi ông Nguyễn Lân Trung (cựu phó chủ tịch VFF) - phản pháo với nhiều lời lẽ nặng nề nhằm vào Lee Nguyễn trên trang cá nhân. Khi bị tiền đạo Việt kiều dìm, Pha Lê “phang” thẳng rằng anh chỉ là “hèn” và thuộc hạng “rẻ rách”.

Cựu cầu thủ HAGL và Bình Dương tiếp tục dính đến hàng loạt chân dài khác như Quách An An, Trúc Diễm… Nếu như câu chuyện với Quách An An chỉ lóe lên rồi vụt tắt rất nhanh thì câu chuyện của anh với Trúc Diễm lại kéo dài hơn. Sau một sự kiện, cả hai quen nhau và nhanh chóng gắn bó. Bấy giờ, năm 2011, người hâm mộ không khó thấy Lee Nguyễn và Trúc Diễm “kề vai sát cánh” bên các sự kiện mà cả hai cùng dự hoặc người này đi cổ vũ cho người kia. Bấy giờ, chuyện tình cảm của Lee Nguyễn với cô bạn gái lâu năm người Mỹ Alison cũng đổ vỡ ngay sau thời gian anh về Việt Nam. Trúc Diễm được nhiều người đổ dồn sự nghi ngờ là “người thứ ba”.

Trả lời báo giới bấy giờ khi chuẩn bị ra album Vol.02, Diễm cho biết cô và Lee Nguyễn “chỉ chơi chung cùng nhóm, là những người bạn tốt của nhau chứ không có tình cảm yêu đương”. Tuy nhiên, những lời thanh minh của Diễm không làm nhiều fan tin rằng cả hai “trong sáng”. Cho đến nay, Lee Nguyễn vẫn chưa có lời nào về mối quan hệ của anh và người đẹp Trúc Diễm.

“Ở Việt Nam có nhiều cám dỗ” và cầu thủ hay nhất tháng 10 ở giải nhà nghề Mỹ dường như không thể vượt qua cám dỗ. Khi mới về Việt Nam, Lee Nguyễn và Alison rất thân thiết. Thậm chí, cô bạn gái người Mỹ còn có thời gian ngắn sống ở Pleiku để cổ vũ cho Lee Nguyễn mỗi dịp cuối tuần. Nhưng rồi, cả hai nhanh chóng đường ai nấy đi. Chỉ khi về lại Mỹ năm 2012, anh và Alison mới hàn gắn lại mối tình xưa và gắn bó cho đến nay.

Trở về Mỹ, Lee Nguyễn tái hợp cô bạn gái cũ Alison. Ảnh: LN.

Lee Nguyễn phải rất khó khăn mới thoát khỏi những cám dỗ với cuộc sống nổi tiếng và thu nhập cao ở Việt Nam để trở về Mỹ “cứu vãn sự nghiệp”. Đó không hẳn là cuộc chạy trốn mà là sự giải thoát cho bản thân. Ở Mỹ, thu nhập của anh ban đầu chỉ vào khoảng 40.000 USD một năm, quá bèo so với mức khoảng 120.000 USD mỗi năm (sau thuế, chưa tính thưởng) mà anh có từ HAGL hay Bình Dương, nhưng bù lại Lee Nguyễn cứu được sự nghiệp của mình, tìm lại thăng bằng trong cuộc sống.

Sau thời gian nỗ lực, Lee Nguyễn là cái tên nổi đình nổi đám ở làng bóng đá Mỹ hiện nay. Sau khi ghi 20 bàn thắng quan trọng và đẹp mắt cho CLB New England Revolution, được bầu chọn cầu thủ xuất sắc tháng 10, tiền đạo Việt kiều mới được HLV Jurgen Klinsmann gọi trở lại vào tuyển Mỹ chuẩn bị các trận giao hữu sắp tới gặp Colombia và Ireland. Ngoài ra, anh còn là ứng viên sáng giá cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất MLS mùa 2014.

Lee Nguyễn từng là cầu thủ sinh viên xuất sắc nước Mỹ và có mặt trong đội tuyển Mỹ năm 2007. Sau thời gian thăng trầm ở Hà Lan và Đan Mạch, Lee Nguyễn tới Việt Nam theo lời mời khó cưỡng lại của bầu Đức vốn đang muốn tìm lại ngôi vương V-League. Tuy nhiên, vì va chạm với HLV Kiatisak anh không thể tiếp tục gắn bó với HAGL và chuyển tới Bình Dương. Ở môi trường V-League, anh không thể phát huy hết khả năng bản thân do gặp lối chơi quá rắn từ các đối thủ. Năm 2012, tiền đạo sinh năm 1986 về Mỹ với chấn thương ở ngón chân út cùng tinh thần chán nản.

Trần Huỳnh