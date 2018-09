Kỳ Hân xinh tươi trên khán đài cổ vũ Mạc Hồng Quân

Chân dài xinh đẹp đến Quảng Ninh để cổ vũ cho đội bóng của bạn trai trong cuộc đối đầu với Khánh Hòa.

Chiều 21/2, Quảng Ninh bước vào loạt đấu mở màn V-League 2016 với cuộc tiếp đón Khánh Hòa trên sân nhà. Trong số rất đông khán giả trên khán đài sân Cẩm Phả có hot girl, siêu mẫu Kỳ Hân. Chân dài sinh năm 1995 quê Sóc Trăng hiện là bạn gái của tiền đạo Mạc Hồng Quân. Tranh thủ chuyến ra Bắc công tác, cô tới sân để cổ vũ cho bạn trai và CLB Quảng Ninh.

Kỳ Hân khoe ảnh selfie trên khán đài sân Cẩm Phả. Ảnh: FB.

Qua trang cá nhân, Kỳ Hân chia sẻ bức ảnh xinh tươi trong chiếc áo đấu của Quảng Ninh trên khán đài kèm theo chú thích "Than Quảng Ninh" và biểu tượng "like". Hình ảnh này của Kỳ Hân hiện nhận được gần 3.000 lượt "like" của bạn bè và những người hâm mộ cô trên trang cá nhân, trong đó có cả Mạc Hồng Quân.

Ở trận đấu này, Hồng Quân chỉ được tung vào sân ở cuối hiệp hai khi Quảng Ninh bị Khánh Hòa dẫn trước 2-1. Trong khoảng 15 phút có mặt trên sân, chân sút 24 tuổi không thể ghi bàn để giúp Quảng Ninh tránh khỏi thất bại trên sân nhà.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân mới công khai yêu nhau hồi đầu tháng trước. Hôm 2/1, nhân dịp sinh nhật Hồng Quân, người đẹp 21 tuổi khoe trên Instagram bức ảnh cô ôm eo tình tứ tiền đạo Quảng Ninh khi ngồi trên một chiếc xe đạp. Sau đó, hot girl này còn gây ồn ào khi đăng tải đoạn video hai người thể hiện tình cảm nóng bỏng trên ôtô. Trong video, Hồng Quân và Kỳ Hân liên tục có những cử chỉ âu yếm, hôn nhau khi nàng đang lái xe còn chàng ngồi ghế phụ.

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân trò chuyện thân mật khi ngồi xem chương trình The Remix hồi cuối tháng 1. Ảnh: Maison de Bil.

Bên cạnh sự nghiệp người mẫu, Kỳ Hân còn lấn sân sang lĩnh vực điện ảnh. Cách đây ít hôm, cô cùng êkíp ra Hà Nội để ra mắt bộ phim "Những ngọn nến trong đêm" phần hai, chuẩn bị lên sóng truyền hình.

Minh Khang