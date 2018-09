Kỳ Hân nhí nhảnh bên con trai ngày 8/3

Quý tử hơn một tuổi nhà Mạc Hồng Quân có những hành động, biểu cảm dễ thương khi trò chuyện cùng mẹ.

Kỳ Hân nhí nhảnh bên cu Tỏi ngày 8/3

Đoạn video do Kỳ Hân chia sẻ trên trang cá nhân. Nữ diễn viên "Những ngọn nến trong đêm" đón ngày 8/3 mà không có ông xã Mạc Hồng Quân ở bên do anh đang bận cùng Than Quảng Ninh chuẩn bị cho trận ra quân ở V-League 2018 gặp Đà Nẵng vào cuối tuần này.