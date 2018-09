Kỳ Hân khoe Mạc Hồng Quân ghi bàn sau khi từ đội tuyển trở về

Mạc Hồng Quân đánh đầu ghi bàn cho Than Quảng Ninh

Chiều 10/9, Kỳ Hân khoe trên trang cá nhân đoạn video do cô tự quay tình huống Mạc Hồng Quân ghi bàn cho Than Quảng Ninh trong trận làm khách của HAGL ở vòng 17 V-League. Đây mới là pha lập công đầu tiên của tiền vệ Việt kiều tại V-League 2017. Trước đó, Hồng Quân phải nhận không ít lời gièm pha khi được HLV Mai Đức Chung triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam thi đấu với Campuchia ở vòng loại Asian Cup 2019.

Mạc Hồng Quân vừa được trở lại đội tuyển quốc gia sau thời gian dài vắng mặt. Ảnh: FB.

Ở trận đấu trên sân Pleiku, dù liên tiếp có được hai bàn gỡ trong hiệp 2, Than Quảng Ninh vẫn phải nhận thất bại 2-4 trước chủ nhà HAGL. Kết quả này khiến đội bóng của HLV Phan Thanh Hùng lỡ cơ hội thu hẹp khoảng cách với các đội dẫn đầu. Hiện tại, Than Quảng Ninh xếp thứ 6 ở V-League với 27 điểm, kém đội đầu bảng Than Hóa 6 điểm.