Kỳ Hân khoe ảnh đi nghỉ với Mạc Hồng Quân

Chân sút Than Quảng Ninh có khoảng thời gian ngắn thư giãn bên bà xã và gia đình sau vòng 25 V-League.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đi nghỉ ở Vịnh Hạ Long. Ảnh: FB.

Tranh thủ thời gian nghỉ sau trận gặp Hà Nội T&T ở vòng 25 V-League, Mạc Hồng Quân đưa Kỳ Hân và gia đình đi nghỉ ở Hạ Long, Quảng Ninh. Hôm 12/9, trên trang cá nhân, Kỳ Hân khoe bạn bè bức ảnh selfie rạng rỡ bên ông xã khi ngồi thuyền ngắm cảnh Vịnh Hạ Long.

"Lâu lâu, gia đình mới được đi du lịch", nữ diễn viên Những ngọn nến trong đêm viết. Status của cô nhận được gần 5.000 lượt like cùng rất nhiều comment từ phía bạn bè và các fan. Đa số khen cặp đôi đáng yêu, tình cảm và hạnh phúc.

Cuối tuần qua, trên sân Cẩm Phả, Than Quảng Ninh phải ôm hận trước Hà Nội T&T khi thất bại với tỷ số 0-1 sau bàn thắng của Văn Quyết ở phút bù giờ cuối cùng. Sau trận, Kỳ Hân động viên Mạc Hồng Quân và các đồng đội bằng dòng status: "Các anh đã rất cố gắng, chỉ là do may mắn vẫn chưa mỉm cười".

Mạc Hồng Quân chỉ được ở bên vợ một ngày trước khi trở lại tập luyện cho trận đấu cuối cùng ở V-League 2016. Ảnh: FB.

Với thất bại trên, Than Quảng Ninh gần như không còn cơ hội cạnh tranh chức vô địch khi kém hai đội đầu bảng là Hà Nội T&T và Hải Phòng ba điểm. Đội xếp thứ 3 Đà Nẵng cũng hơn Than Quảng Ninh hai điểm trong khi giải đấu chỉ còn một vòng đấu nữa sẽ khép lại. Ở lượt đấu cuối, Mạc Hồng Quân và các đồng đội phải làm khách trên sân của Khánh Hòa vào ngày 18/9.

