Kỳ Hân háo hức tới Gia Lai 'tiếp lửa' cho Mạc Hồng Quân

Siêu mẫu, diễn viên xinh đẹp nhận mình là CĐV nhiệt tình nhất của Than Quảng Ninh vì bạn trai đang thi đấu cho đội bóng này.

Chiều 4/3, trên trang cá nhân, Kỳ Hân liên tục gây chú ý trên trang cá nhân bằng những hình ảnh và video cập nhật cô trên đường ra sân bay Tân Sơn Nhất, TP HCM. Chân dài sinh năm 1995 cho biết sau khi xong việc cô lập tức lên đường tới Gia Lai để cổ vũ cho bạn trai Mạc Hồng Quân và CLB Than Quảng Ninh. Chiều 6/3 tới, Than Quảng Ninh sẽ làm khách trên sân Pleiku của HAGL ở vòng 3 V-League.

Kỳ Hân trên đường ra sân bay tới Gia Lai cổ vũ Mạc Hồng Quân. Ảnh: FB.

"Cổ động viên nhiệt tình nhất luôn. Phi ra Pleiku luôn", Kỳ Hân viết kèm theo hình ảnh chu môi xì teen khi ngồi trên xe. Trong dòng trạng thái, nữ diễn viên phim Những ngọn nến trong đêm phần 2 còn không quên thể hiện tình yêu với bạn trai bằng biểu tượng nụ hôn có hình trái tim và con voi (Kỳ Hân gọi Mạc Hồng Quân là 'Voi').

Ở vòng đấu trước, Than Quảng Ninh làm khách trên sân Hàng Đẫy của Hà Nội T&T. Do bận công việc, Kỳ Hân không thể ra Hà Nội cổ vũ Hồng Quân nhưng thông qua trang cá nhân, cô gửi lời khích lệ tinh thần tới anh kèm theo "mệnh lệnh" phải ghi bàn rồi vào TP HCM với cô. Mặc dù chân sút 24 tuổi không thể đưa bóng vào lưới Hà Nội T&T, Than Quảng Ninh vẫn giành chiến thắng với tỷ số 1-0 do công của Rodion Dyachenko, qua đó mang về 3 điểm đầu tiên trong mùa giải 2016.

Tuần này, cả Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân đều liên tục gây xôn xao dư luận thông qua những cuộc phỏng vấn báo chí. Trả lời một trang báo, tiền đạo Than Quảng Ninh khẳng định đã gửi lời đề nghị bạn gái cũ Khánh Ly về việc để anh chăm sóc cho đứa con sắp chào đời. Bên cạnh đó, Mạc Hồng Quân hết lời khen ngợi Kỳ Hân là xinh đẹp, quyến rũ. Chân sút đào hoa cho biết anh và bạn gái chẳng giấu giếm gì nhau và không bận tâm tới quá khứ của đối phương. Hai người đang hạnh phúc với tình yêu mới và được gia đình ủng hộ.

Kỳ Hân và Mạc Hồng Quân đang hạnh phúc trong tình yêu mới. Ảnh: Maison de Bil.

Trong khi đó, chia sẻ với Ngoisao.net, Kỳ Hân cũng khẳng định việc cô yêu Hồng Quân không có gì là sai trái khi hai người đang độc thân. Ban đầu, cô cảm thấy ghét tiền đạo Than Quảng Ninh khi đọc những bài báo về chuyện lùm xùm tình cảm của anh. Nhưng sau đó khi gặp gỡ, tiếp xúc, cô thấy anh hoàn toàn khác và rồi hai người yêu nhau. Ngoài ra, Kỳ Hân cũng thừa nhận đã chỉnh sửa mũi và làm lại răng để đẹp hơn trong mắt công chúng.

Người đẹp 21 tuổi cho biết cô hiện hoàn toàn hài lòng với gương mặt của mình sau khi phẫu thuật. Chi phí cho hai lần làm răng hết gần 200 triệu, còn nâng mũi cô được đài thọ vì là gương mặt đại diện cho một thẩm mỹ viện ở Hàn Quốc.

Minh Khang