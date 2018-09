Kỳ Hân 'chê' Mạc Hồng Quân già

Tiền đạo Than Quảng Ninh khoe ảnh mặc vest lịch lãm nhưng lại bị bạn gái trêu đùa là 'như ba cô dâu'.

Mạc Hồng Quân trong ảnh bị Kỳ Hân 'chê' già. Ảnh: FB.

Mới đây, trên Facebook, Mạc Hồng Quân gây chú ý khi đăng tải hình ảnh lịch lãm trong trang phục vest, ngồi tạo dáng tại một khu nghỉ dưỡng sang trọng. "Learn from yesterday, live for today, hope for tomorrow" (tạm dich: Học từ hôm qua, sống cho hôm nay, hy vọng cho ngày mai), chân sút 24 tuổi viết chú thích cho bức ảnh.

Hình ảnh của Mạc Hồng Quân hiện nhận được gần 3.500 lượt "like" từ bạn bè và những người theo dõi anh trên trang cá nhân. Trong khi nhiều người khen Hồng Quân "đẹp trai", "đẳng cấp" hay "bộ vest đẹp", cô bạn gái Kỳ Hân lại trêu đùa anh già so với tuổi.

"Y như sinh năm 1985", nữ diễn viên phim Những ngọn nến trong đêm phần 2 bình luận. Chưa dừng lại, Kỳ Hân còn tiếp tục "chọc tức" bạn trai với lời nhận xét "Mặc đồ chú rể chắc như ba cô dâu". Tất cả những lời bình luận của Kỳ Hân về bức ảnh đều không được Mạc Hồng Quân "like". Thay vào đó, chân sút sinh năm 1992 phản ứng với lời trêu chọc của bạn gái bằng biểu tượng thể hiện sự tức giận.

Kỳ Hân đăng ảnh nhí nhảnh trên trang cá nhân. Ảnh: FB.

Do chưa bình phục chấn thương, Mạc Hồng Quân không được ra sân thi đấu trong trận giao hữu giữa tuyển Việt Nam và Than Quảng Ninh tại Hàng Đẫy vào chiều 19/3. Ở trận đấu này, Công Vinh lập hattrick, Đình Đồng ghi bàn ấn định chiến thắng 4-0 cho đội tuyển dưới sự dẫn dắt của HLV Hữu Thắng.

Minh Khang