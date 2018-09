Kình ngư Quý Phước đảm việc nội trợ

Trong thời gian tập huấn ở Nhật Bản, kình ngư quê Đà Nẵng phải tự nấu nướng

Quý Phước là hot boy của làng bơi Việt Nam. Ảnh: FB.

Quý Phước từng “gây sốt” tại SEA Games 26 (năm 2011) trên đất Indonesia khi giành hai tấm HC vàng quý giá ở nội dung 100m và 200m tự do. Tuy nhiên sau đó, anh lại rơi vào những lùm xùm của “người lớn” quanh chuyến tập huấn tại Mỹ. Từ đây, do không ổn định về nơi tập huấn, Phước có biểu hiện chững lại. Rất cố gắng ở kỳ Đại hội năm 2013 tại Myanmar nhưng Phước cũng chỉ giành 1 HCV 200m tự do, không bảo vệ thành công chức vô địch nội dung 100m tự do.

Áp lực đè nặng lên kình ngư đầy triển vọng Quý Phước sau đó. Tài năng của anh bị đặt nghi ngờ đã “chạm ngưỡng”. Phước quyết tâm chứng minh bằng nỗ lực rất lớn của bản thân trong suốt hơn một năm qua.

Quyết định quan trọng có tính bước ngoặc của Phước là chuyển địa điểm tập luyện từ Trung Quốc (địa điểm tập huấn của anh sau khi trở về từ Mỹ năm 2012) sang Nhật Bản. Trong môi trường phù hợp, gặp những chuyên gia giàu kinh nghiệm, anh dần cải thiện thành tích và tìm lại sự tự tin cho bản thân. Kết quả, anh bảo vệ thành công tấm HC vàng 200m tự do và phá luôn kỷ lục SEA Games với thành tích 1 phút 48 giây 96 (kỷ lục cũ 1 phút 49 giây 52).

Đó là lý do vì sao khi về đích và biết mình giành vàng, Phước đã đập mạnh tay xuống nước, hét to giữa nhà thi đấu và cười tươi. Tất cả những áp lực, ức chế anh chịu đựng suốt thời gian qua có dịp “xả”. Phước cho thấy anh vẫn còn tiềm năng phát triển chứ chưa “chạm ngưỡng”. Thành công này có thể là nền tảng để Phước tự tin chinh phục những thử thách khác ở Đại hội và xa hơn.

Một mình tập huấn trên đất Nhật Bản, hot boy Quý Phước phải tự tay làm tất cả. Điều này giúp anh trở thành một người đảm đang việc… nội trợ, bếp núc. Chỉ trong vòng mấy tháng sang Nhật tập huấn và tự lo toan mọi việc, Quý Phước khoe trên trang cá nhân về tài nấu nướng các món ăn đầy đủ dinh dưỡng cho một VĐV bơi đỉnh cao như thịt bò hầm, trứng tráng, tôm rim, cánh gà rán, cơm chiên, canh khoai tây, cà rốt….

Là con út trong gia đình đông anh chị em, lại quanh năm tập trung vào chuyên môn nên vào bếp là việc không hề dễ dàng với hot boy của đường đua xanh. Tuy nhiên, như tâm sự của anh, nếu không làm thì không ai làm cho bởi ở Nhật Bản anh chỉ có một thân một mình cùng đống áp lực phải vượt qua. Phước từ “số không” về nấu nướng đã rành về những món ăn nào giàu chất dinh dưỡng, phù hợp với VĐV bơi lội và rành việc đi chợ hàng ngày.

Gian nan là thế nhưng rồi Phước cũng vượt qua, như năm anh 15 tuổi khi đang tập huấn bên Trung Quốc nhận hung tin bố qua đời. Phía trước của “rái cá sông Hàn” còn nhiều thử thách, nhưng như anh tâm sự, những gì đã xảy ra là bài học và cơ hội để anh rèn luyện bản lĩnh và xem sức của mình có thể vượt lên đến đâu.

Những món ăn Quý Phước tự làm. Ảnh: FB.

Tại kỳ Đại hội này, Quý Phước còn tranh tài ở 6 nội dung nữa gồm 50m tự do, 100m tự do, 400m tự do, 50m bướm, 100m bướm và 200m bướm. Sau khi đoạt HC vàng 200m tự do, anh tiếp tục muốn giành tấm HC vàng 100m tự do. Mục tiêu xa hơn của anh là cải thiện thêm thành tích để chinh phục sân chơi lớn là Olympic ở Brazil 2016. Ở giải vô địch bơi Nhật Bản trong tháng 4 vừa qua, Phước đạt thành tích 50’’89 ở 100m tự do đạt chuẩn B dự Olympic Brazil 2016.

