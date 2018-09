Kình ngư hot boy từng đánh bại siêu sao Ryan Lochte

Joseph Schooling đang là gương mặt nổi bật nhất của đoàn chủ nhà Singapore tại SEA Games 28. Kình ngư 19 tuổi này hiện giành tới 4 HC vàng cho đoàn thể thao Singapore đồng thời phá 4 kỷ lục SEA Games ở các nội dung 50m tự do, 100m tự do, 200 bướm và 4x200m tiếp sức tự do.