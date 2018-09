Kình ngư Ánh Viên bị 'tấn công' trước SEA Games 28

Quy định oái oăm của ban tổ chức môn bơi lội khiến tay bơi số một Đông Nam Á rơi vào tình cảnh nan giải.

Mục tiêu giành ít nhất 6 HC vàng SEA Games 28 Ánh Viên đang sẵn sàng chinh phục đứng trước nguy cơ đổ bể khi môn bơi có những thay đổi điều lệ lạ lùng.

Ánh Viên và các thành viên ban huấn luyện sẽ phải tìm ra giải pháp trước ngày khởi tranh ở SEA Games. Ảnh: KL.

Cụ thể, theo thông lệ quốc tế lâu nay, ở mỗi buổi đấu chung kết các giải, ban tổ chức sẽ cho thi đấu hai nội dung rồi tiến hành trao huy chương, nhằm tạo ra khoảng thời gian nghỉ ngơi, hồi phục cần thiết cho các tay bơi. Thế nhưng, môn bơi SEA Games 28 sẽ áp dụng đấu liền một mạch cả buổi rồi mới thực hiện thủ tục trao giải. Quy định áp dụng chung song cả làng bơi Đông Nam Á đều hiểu rằng, nó nhắm trực tiếp tới Ánh Viên và mang lại những lợi thế thấy rõ cho chủ nhà.

Tại SEA Games 28, Ánh Viên đăng ký dự tranh hầu hết nội dung của nữ và tập trung cho khoảng 10-12 cự ly đảm bảo thấp nhất cũng có HC đồng. Vì thế tuyển thủ Việt Nam sẽ có mật độ thi đấu rất dày, trung bình ba, hay chí ít cũng hai cự ly chung kết mỗi ngày. Việc môn bơi đấu liền một mạch cả buổi chắc chắn sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến khả năng tranh chấp của Viên, trước hết về thể lực. Chưa kể, cũng không thể loại trừ, ở từng buổi đấu, trường hợp hai hay thậm chí cả ba nội dung Viên dự chung kết có thể “ngẫu nhiên” diễn ra ngay sát nhau.

Lúc ấy, dù có siêu phàm và vượt trội đến đâu, tay bơi từng đoạt hai HC đồng Asiad 2014 sẽ rơi vào tình cảnh nan giải. Cô sẽ không thể căng sức, gồng mình ra thi đấu theo kiểu tra tấn thể lực liên tục như thế và nếu có cố gắng cũng không đảm bảo được về thành tích, phong độ. Càng khó khăn hơn bởi bơi nữ Việt Nam chỉ trông chờ duy nhất vào Ánh Viên nên không có phương án hai hay giải pháp ứng phó tình thế phù hợp. Trong khi đó, tuy không có một siêu sao như Ánh Viên, song Singapore lại có một lực lượng dày và mạnh đều đủ để thay nhau “tấn công” đối thủ lớn nhất đến từ Việt Nam.

Lãnh đạo đoàn thể thao Việt Nam khẳng định sẽ đưa vấn đề “nóng” kể trên của bơi ra hội nghị rà soát lần cuối mà ban tổ chức SEA Games 28 triệu tập vào 20/5 tới. Tuy nhiên, theo đánh giá, khả năng để môn bơi điều chỉnh lại cho đúng thông lệ quốc tế là khó, vì quy định được “hoạch định” rõ ràng ngay từ đầu.

Xét tương quan lực lượng hiện tại, Ánh Viên đang tràn đầy cơ hội để đoạt ít nhất 6 HC vàng SEA Games 28 ở 6 nội dung đang có thông số hoàn toàn vượt trội so với các đối thủ là 200m ngửa, 200m bướm, 200m hỗn hợp, 400m hỗn hợp, 400m tự do, 800m tự do. Trong đó, chị là đương kim vô địch của ba cự ly 200m ngửa, 200m hỗn hợp và 400m hỗn hợp. Ngoài ra, tài năng quê Cần Thơ còn có 4-6 cự ly khác đã đạt và hay vượt mức HC vàng của SEA Games 27.

Thanh Thương