Không muốn bị giả mạo, Công Phượng lập fanpage chính thức

Tiền đạo HAGL quyết định lập trang chính thức trên Facebook để gắn kết anh với các fan, tránh các Facebook 'ăn theo'.

Sau thời gian “chịu trận” với nạn Facebook giả tên tuổi, Công Phượng quyết định chuyển từ Facebook cá nhân sang fanpage. Tiền đạo sinh năm 1995 xác nhận việc “chuyển nhà” và hy vọng cách làm giúp hạn chế các Facebook giả và tăng tương tác với các fan.

Hình ảnh trên fanpage của Công Phượng. Ảnh: FBNV.

Tiền đạo quê Nghệ An chia sẻ: “Thời gian vừa qua, có nhiều trang Facebook mang tên Công Phượng được sử dụng với mục đích không được tốt. Phượng khẳng định chỉ sử dụng một trang Facebook chính thức và duy nhất này. Còn lại, tất cả trang Facebook khác đều là không phải là của Phượng. Phượng chuyển từ trang cá nhân sang fanpage để mọi người tiện theo dõi hơn. Cảm ơn sự quan tâm của tất cả mọi người với Phượng trong suốt thời gian qua”.

Lứa cầu thủ U19 Việt Nam từng làm say đắm hàng triệu con tim. Trong đó, Công Phượng là tên tuổi nổi bật nhất, “không có nổi hai mét tự do khi ra đường”. Vì vậy, tên của anh được không ít người lợi dụng để lập trang cá nhân với mục đích xấu, thậm chí để dẫn những đường link với nội dung thô tục. Công Phượng thường xuyên than trời và nay anh quyết định lập fanpage chính thức.

Công Phượng lập Facebook từ khá lâu nhưng không thường xuyên vào bởi muốn tránh những áp lực không cần thiết. Nhiều lần áp lực vì những chuyện hậu trường, Phượng cho biết cách tránh áp lực là “không đọc báo và lên Facebook”.

Thời gian qua, phong độ của Công Phượng khá phập phù và chưa thể cùng đồng đội giúp đội bóng phố núi Pleiku thoát khỏi ám ảnh xuống hạng. Anh chia sẻ: “Phượng hy vọng sẽ giành được những kết quả tốt hơn với HAGL trong những trận đấu sắp tới”.

Trần Huỳnh