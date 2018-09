Khối tài sản đáng kinh ngạc của Pique và Shakira

Trung vệ Barca và bạn gái ca sĩ Colombia tích lũy lượng tiền khổng lồ lên tới hàng trăm triệu euro.

Shakira đa tài, nổi bật khi làm ca sĩ, nhạc sĩ, nhà sản xuất, diễn viên, nhà thiết kế và doanh nhân. Cô là nghệ sĩ giàu có hàng đầu thế giới. Cặp vợ chồng vừa nộp vào kho bạc Tây Ban Nha hơn 20 triệu euro để giải quyết một phần khoản nợ về thuế. Tuy vậy, số tiền không thấm vào đâu so với tài sản của Pique và Shakira.

Cặp đôi Pique và Shakira đều đầu tư nhiều lĩnh vực để kiếm tiền. Ảnh: NS.

Theo tờ Gol, cặp đôi tích lũy được lượng tài sản là 220 triệu USD. "Con số này không quá ngạc nhiên vì chỉ trong chuyến lưu diễn gần đây "The Sun Exits World Tour" diễn ra từ năm 2010-2011, cô thu được 100 triệu USD, với mức giá 50 euro cho mỗi vé", tạp chí Semana bình luận.

Nữ vũ công - đại sứ thiện chí của Unicef có một vài năm nghỉ ngơi dành thời gian cho gia đình. Shakira cũng phải dừng chuyến lưu diễn "El Dorado" vì các vấn đề về sức khoẻ. Tuy nhiên, cổng thông tin Tu Salario khẳng định ngôi sao nhạc latin kiếm được khoảng 130.000 euro một ngày hay gần 4 triệu euro mỗi tháng nhờ doanh thu online, các hợp đồng quảng cáo và những chiến dịch khác.

Với hơn 60 triệu album được bán trên toàn thế giới, danh tiếng của cô phát triển nhanh chóng sau bài hát chính thức của World Cup 2010. "Hips Do not Lie" là một trong những đĩa đơn bán chạy nhất trên thế giới. Album "Laundry Service", "Barefoot", "Where the Thieves" và "MTV Unplugged" đều thành công và tạo ra doanh thu khổng lồ đều đặn.

Shakira cũng tung ra sản phẩm nước hoa của riêng cô, làm huấn luyện viên trong chương trình truyền hình nổi tiếng "The Voice" phiên bản Mỹ.

Pique là cầu thủ nhận lương cao nhất ở châu Âu. Ngoài ra, anh cũng có nguồn thu từ hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu lớn. Trung vệ Barca còn thành lập không ít doanh nghiệp do anh làm chủ như Kedad Games, công ty games trực tuyến có hơn 20 nhân viên, sở hữu 27% vốn của Bas Alimentaria, công ty thịt ở xứ Catalonia.

Nhờ nguồn thu nhập đa dạng, theo tạp chí "People with money", Pique đút túi 90 triệu euro mỗi năm.