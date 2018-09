Khỏe đẹp cùng chạy bộ theo nhóm

Chạy bộ là môn thể thao đơn giản, phù hợp với tất cả mọi người, mang hiệu quả tuyệt vời cho sức khỏe, tinh thần và vóc dáng cân đối.

Khi bắt đầu chạy, toàn bộ cơ thể sẽ chuyển động theo từng bước chạy, vì thế không chỉ có bắp chân, đùi tham gia hoạt động, mà còn cả cơ bụng, tay, cổ và rất nhiều bộ phần khác cũng chuyển động theo… Điều này mang lại hiệu quả cho sức khỏe, tuần hoàn máu tốt hơn, giải tỏa căng thẳng rất, giúp vóc dáng thon gọn. Chạy bộ tạo ổn định trọng lượng cơ thể vì có thể đốt cháy từ 705-865 calo mỗi giờ, là môn thể thao tích cực giúp người tập giảm cân.

Chạy bộ theo nhóm đạt hiệu quả tập luyện cao.

Hiện nay phong trào chạy bộ đang được mọi người hưởng ứng rất sôi nổi. Chỉ cần có thêm vài người bạn nữa để lập thành một nhóm chạy nhỏ thì hiệu quả sẽ tăng lên gấp bội. Không chỉ tăng thêm niềm vui, có động lực giúp chăm chỉ tập luyện hơn mà việc chạy bộ theo nhóm còn tăng tinh thần đồng đội, sự đoàn kết khi vượt chướng ngại vật, đồng thời có sự chia sẻ gắn kết cao trong cộng đồng.T

Theo công bố mới nhất của các nhà khoa học Mỹ trên tạp chí nổi tiếng về sức khỏeHealth, việc chăm chỉ chạy bộ mỗi ngày sẽ cải thiện sức khỏe tinh thần vì cơ thể sẽ tiết ra chất giúp điều hòa cảm xúc và gây hưng phấn cho não bộ. Chạy bộ giúp phổi, phế quản được rèn luyện và cải thiện chức năng, giảm nguy cơ mắc bệnh hen suyễn. Các mạch máu được co dãn tối đa khi chạy bộ do đó giúp huyết áp được điều hòa nhịp nhàng ngăn ngừa bệnh cao huyết áp, tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện thể chất, giúp xương chắc khỏe, tăng cường sức bền cơ bắp, kích thích tinh thần, giúp duy trì lượng đường huyết và insullin ở mức an toàn, tránh xa được bệnh tiểu đường.…

Giải Việt dã TP HCM với chủ đề năm 2013 “Chinh phục cầu Phú Mỹ” do Công ty MatchBox phối hợp với Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch TP HCM cùng Liên đoàn Điền kinh TP. HCM tổ chức nhằm góp phần thúc đẩy phong trào tập luyện thể dục thể thao này.

Tại Việt Nam, Giải Việt dã TP HCM với chủ đề năm 2013 “"hinh phục cầu Phú Mỹ" sẽ được tổ chức vào ngày 8/12. Chương trình đang thu hút đông đảo bạn trẻ đăng ký tham gia và nhiều người nổi tiếng cũng tham gia tập luyện cùng các huấn luyện viên vào mỗi thứ 7 hàng tuần. Đây là cơ hội tập luyện, chạy thử trên đường đua nhằm luyện tập sức bền và nhằm bồi dưỡng thêm kiến thức về các kỹ thuật trong môn chạy bộ, kiến thức về sức khỏe, chế độ dinh dưỡng phù hợp, chiến lược và chiến thuật để giành chiến thắng.

Đó chính là lý do mà hiện nay các giải việt dã chuyên nghiệp và không chuyên được tổ chức thường xuyên tại các nước phát triển ở châu Âu, châu Mỹ và cả nhiều quốc gia châu Á. Tại Singapore và Phillipine, mỗi năm có không dưới 100 giải việt dã với nhiều ý nghĩa khác nhau.

