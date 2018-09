Khoe ảnh con, cựu hoa hậu Anh bị 'ném đá'

Người đẹp Danielle Lloyd bị nhiều người chỉ trích vì để cậu con trai mới hai tuổi ngồi ở ghế sau ôtô mà không thắt dây an toàn đúng cách.

Bức ảnh khiến Danielle Lloyd bị 'ném đá' vì cho rằng không giữ an toàn cho con trai. Ảnh: Instagram.

Vài ngày trước, cựu hoa hậu Anh đăng bức ảnh bé George cười tinh nghịch ngồi ở trên xe của cô bạn là nhà tạo mẫu tóc trẻ Kate Terry. Danielle Lloyd thổ lộ rằng cô phải nhờ Kate trông ba đứa con vì đang ở trong bệnh viện.

Trong khi một số ít fan tò mò hỏi thăm về tình hình sức khỏe của người đẹp, rất nhiều người bình luận "ném đá" Danielle Lloyd vì để ý thấy cậu nhóc George được thắt dây an toàn chưa đúng, không an toàn khi ngồi ở hàng ghế sau. Có ý kiến gợi ý, bé nên được ngồi trong ghế dành cho trẻ em vì quá nhỏ để sử dụng đai an toàn.

"Ngay khi nhìn thấy ảnh này, tôi chỉ nghĩ tới ghế ngồi ôtô cho trẻ con. Tất cả chúng phải ngồi ở ghế an toàn, thật là sốc quá", một người bình luận. Người khác chia sẻ: "Không thích chuyện này chút nào, không an toàn và có chút thất vọng đến từ người đáng ra biết nó không ổn chứ nhỉ". "Xem lại luật đi. Nếu xảy ra tai nạn, thằng bé sẽ bị thương nặng hơn so với việc ngồi ở ghế chuyên dụng", một ý kiến cho biết.

Ba cậu nhóc đáng yêu của cựu hoa hậu Anh. Ảnh: Instagram.

Tuy nhiên, cũng có không ít người bảo vệ Danielle Lloyd khi có thể bức ảnh được chụp khi xe dừng chứ không phải đang chạy và George đang nghịch ngợm với dây an toàn trước khi xe lăn bánh. Đại diện của cựu hoa hậu Anh cũng khẳng định lúc đó xe của Kate đang đỗ chứ không chuyển động.

Bé George cùng hai anh trai là Archie và Harry là kết quả cuộc hôn nhân trước của Danielle Lloyd và tiền vệ Jamie O'Hara. Hiện tại người đẹp 32 tuổi đang hạnh phúc bên tình mới Michael O'Neil và hai người vừa đính hôn.

Hoàng Trang