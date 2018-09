Khi Văn Quyến 'theo vợ bỏ cuộc chơi'

Giải nghệ ở tuổi 30 dường như là quá sớm với một cầu thủ từng được đặt lên bao nhiêu kỳ vọng như Văn Quyến.

Từ chấm 11m, Công Vinh cẩn trọng thực hiện cú đá phạt. Nó khác hẳn với những quả penalty khác mà anh đã thực hiện, bởi lẽ nếu ghi bàn anh sẽ trở thành cầu thủ đầu tiên chạm mốc 100 bàn thắng ở V-League. Công Vinh đã thành công, ngay tại sân Vinh. Nhiều người chứng kiến dấu mốc lịch sử của Công Vinh đã chợt nhớ, bây giờ Văn Quyến đang ở đâu. Trong khi CV9 có số 100 tròn trĩnh thì VQ10 vẫn đang đánh vật với số 0 của mình.

Công Vinh vừa có bàn thắng 100 ở V-League. Ảnh: KL.

Cho đến trận đấu muộn vòng 9 giữa Bình Dương và Ninh Bình hồi đầu tuần (24/3) đã không ít người thấp thỏm chờ đợi Văn Quyến được ra sân. Thật khó hình dung, cả mùa giải này, khi Ninh Bình đã chơi 8-9 trận trên cả hai mặt trận V-League và AFC Cup, nhưng Văn Quyến vẫn chưa ra sân lấy một phút nào. Quyến không chấn thương, HLV Nguyễn Văn Sỹ của Ninh Bình xác nhận. Thậm chí trong các buổi tập, Văn Quyến còn cố gắng nuốt trọn giáo án nhưng vẫn là khách thường xuyên của băng ghế dự bị. Dấu ấn đáng kể nhất của Văn Quyến ở mùa giải này là vài phút vào sân trong trận đấu tranh Siêu Cup hồi đầu mùa và cũng chính trận đấu đó Văn Quyến đá hỏng một quả penalty.

“Chúng tôi chưa sử dụng Văn Quyến là có mục đích riêng. Năm nay Ninh Bình phải thi đấu trên 3 mặt trận là V-League, Cup quốc gia và AFC Cup nên nhân sự phải được bố trí và phân bổ hợp lý”, HLV Nguyễn Văn Sỹ nói về trường hợp của Quyến. Nghĩa là Quyến ở trạng thái chờ chứ không hẳn là đồ bỏ. Thế nhưng, ở trận đấu gần nhất, khi Ninh Bình vắng cả hai “át chủ bài” là cầu thủ nhập tịch Đinh Văn Ta (bị kỷ luật) lẫn Patiyo (chấn thương), HLV Nguyễn Văn Sỹ cũng chẳng cho Quyến lấy một cơ hội, dù, cũng như mọi lần, anh vẫn xuất hiện trong thành phần… dự bị. Ở trận đấu ấy, Ninh Bình thua đậm 2-5 nhưng cũng chẳng mấy ai căn vặn tại sao HLV Nguyễn Văn Sỹ không đưa Quyến vào. Dường như không ai còn nhớ tới Văn Quyến.

Trong hậu trường, dù trong phát ngôn, HLV Nguyễn Văn Sỹ vẫn cố gắng ủng hộ Quyến nhưng có lẽ “cựu thần đồng” này không nằm trong kế hoạch của ông. Quyến vẫn gắn chặt với ghế dự bị. Với không ít người, chuyện Quyến tiếp tục ở lại Ninh Bình với bản hợp đồng có tới vài trang phụ lục chỉ là biểu hiện của thói “thích chơi đẹp” của bầu Trường. Mức lương tháng 30 triệu đồng, mà không cần ra sân thi đấu hoặc có thể ra sân nhưng khi trận đấu đã quá an bài, chứng tỏ Quyến mặc nhiên đã trở thành người thừa ở Ninh Bình.

Liệu Quyến có sốt ruột khi cứ “bị” phải cưu mang như thế. Thật ra người sốt ruột không phải là Quyến, bầu Trường hay HLV Nguyễn Văn Sỹ mà là bà Niềm - mẹ của anh. Khi Quyến ở đỉnh cao, được mọi người quý mến, được thưởng ôtô Toyota Vios cách đây 10 năm (thực chất Quyến chỉ được nhận 30%), được Pepsi mời đóng quảng cáo thì bà Niềm - một nông dân ở Hưng Nguyên, Nghệ An cũng lên đời. Người phụ nữ cả đời làm ruộng bỗng một ngày hút thuốc 555, tay đeo mấy chỉ vàng và thậm chí còn thích bình luận về chiến thuật bóng đá nếu được phỏng vấn. Thời ấy đã quá xa, tới mức bà không còn nhớ quá nhiều về nó. Bây giờ, người phụ nữ, từng có quá nhiều thăng trầm trong cuộc đời, đã hiểu được sự phù du của danh vọng chỉ mong một điều: Quyến lấy vợ và đẻ cho bà mấy đứa cháu.

Quyến không đến mức ăn mày quá khứ dù ‘thương hiệu” của cầu thủ này vẫn rất lớn. Chí ít, Quyến không dùng thương hiệu của mình để lấy vợ. Một kế hoạch khá chi tiết về tương lai gần của Quyến đã được tiết lộ: Cuối năm 2014 Quyến lấy vợ. Thúy Hằng - bạn gái của Quyến bây giờ xinh đẹp, khá giỏi kinh doanh và hai người đã mua một căn nhà nhỏ ở Vinh.

Không chơi bóng ở Ninh Bình, Văn Quyến sẽ giải nghệ để cưới vợ. Ảnh: KL.

Hóa ra cái tin Quyến lấy vợ cũng được dư luận quan tâm, nó khác hẳn sự “mất tích” của Quyến trong đội hình Ninh Bình. Khả năng Quyến sẽ “theo vợ bỏ cuộc chơi” là khá chắc chắn, ngoài Ninh Bình có lẽ chẳng đội nào có khả năng “cưu mang” Quyến được nữa.

Giải nghệ ở tuổi 30 dường như là quá sớm với một cầu thủ từng được đặt lên bao nhiêu kỳ vọng như Văn Quyến. Với người hâm mộ Ninh Bình, Quyến là số 0, ít nhất là cho đến lúc này: Không ra sân, không có đóng góp gì. Có lẽ Quyến nên nhìn tương lai thực tế hơn, như Quốc Vượng khi trở thành một nhân viên của công ty xe khách chứ không cứ mãi bám vào ánh hào quang quá xa.

Trong khi mùa giải này đang là số 0 của Quyến thì với Công Vinh - số 100 là quá đẹp. Cho đến giờ, người hâm mộ vẫn nhớ mãi hình ảnh hai cầu thủ Văn Quyến - Công Vinh ăn mừng chiến thắng ở Bacolod - Philippines. Họ trông như những thiên thần bóng đá. Họ như đại diện của hai cách đi tới thành công: Quyến bẩm sinh, Vinh khổ luyện.

Đã có nhiều người so sánh hai cầu thủ này. Ngoài đời, Quyến - dù dính tội khá nặng với vụ án bán độ ở Bacolod - không hiểu sao vẫn được thương, vẫn giữ được vẻ gì đó của cậu bé ngây ngô, thô mộc. Vinh thì ngược lại, ngày càng từng trải, khéo léo, tới mức nhiều người cho rằng Vinh thường diễn, nhất là khi quyết định gắn bó đời mình với Thủy Tiên.

Về độ ưu ái, Vinh ít fan hơn Quyến (thậm chí cho đến bây giờ, khi Quyến sắp giải nghệ và sự nghiệp thăng trầm, đứt đoạn, vẫn vậy). Nhưng cuộc đời ưu ái Công Vinh nhiều hơn. Sự ưu ái có cả may mắn. Sự may mắn với pha đánh đầu vào lưới Thái Lan ở AFF Cup 2008 đúng ở phút 90+4 mang lại chức vô địch cho Việt Nam. Sự may mắn của Vinh có cả trong chuyện Quyến thiếu... may mắn. Từ chỗ bị coi là cái bóng của Quyến, Vinh tận dụng được cơ hội và tỏa sáng đúng lúc.

2014 này cũng là năm Công Vinh kỷ niệm 10 năm đá ở V-League, 10 năm khoác áo đội tuyển, 10 năm ghi bàn cho đội tuyển. Trong 10 năm ấy, nói Công Vinh không có thăng trầm là không đúng. Vụ vái lạy trọng tài, chấn thương nặng khiến Vinh suýt giã từ sự nghiệp, thất bại của đội tuyển nhưng Vinh phải gánh cả (như ở AFF Cup 2012)…

Cái khác giữa Vinh và Quyến không phải ở tài năng và ở khát khao vươn lên. Quyến khi trở lại với bóng đá, đã béo lên nhiều và buộc phải giảm cân. Đã có những chuỗi ngày Quyến miệt mài với phòng tập, nhưng hình như những điều ấy chưa đủ, nó không phải là một khát khao quá lớn để trở lại để làm lại. Tính cách của Quyến có lẽ là như vậy, khá dễ dàng trong việc nuông chiều mình. Vinh có thể kém về tài năng so với Quyến, bù lại sự khát khao của Vinh là điều rất hiếm gặp trong bóng đá. Khát khao từ chuyện bứt ra ra khỏi gia đình có nhiều thăng trầm (bố đi tù vì buôn ma túy, mẹ phải vất vả buôn đá đỏ nuôi con), từ chuyện chiến đấu với tới việc vượt qua dư luận khi bị vùi dập, dè bỉu.

100 bàn thắng ở V-League rõ ràng là một tưởng thưởng cho Công Vinh. Tiếc cho Quyến, từ chỗ có tất cả để rồi đánh vật với số 0 và mừng cho Công Vinh, cột mốc 100 mới có chắc chắn không dừng lại, ít nhất với người có khát khao, khát vọng như Vinh...

Theo Lao Động