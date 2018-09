Khai mạc giải Artex Golf Tournament

Người chơi Trần Viết Khiêm, Ngụy Tôn Thêm và Dương Thành Nhân dẫn đầu ở ba bảng trong ngày đầu thi đấu.

Trưa 20/2 tại Sầm Sơn - Thanh Hoá, giải Artex Golf Tournament 2016 khai mạc tại sân FLC Samson Golf Links. Giải do Công ty cổ phần chứng khoán Artex tổ chức trong hai ngày 20-21/2.

Nhiều người chơi nữ tại giải Artex Golf Tournament. Ảnh: EDD.

Sau ngày thi đấu đầu tiên, người chơi Trần Viết Khiêm (Gross: 81, Hdcp: 11, Nett: 70) đứng đầu bảng A (Handicap 0-15). Đứng thứ hai là Thái Trung Hiếu (77, 6, 71) và xếp ngay sau là Lưu Trọng Đại (80, 9, 71).

Kết quả còn lại ở bảng B (Handicap 16-28) Nhất: Ngụy Tôn Thêm (87, 16, 71), Nhì: Nguyễn Song Giang (87, 16, 71), Ba: Khương Trung Hưng (89, 18, 71).

Bảng C (Handicap 29 trở lên) Nhất: Dương Thành Nhân (101, 29, 72), Nhì: Đoàn Thanh Vịnh (106, 29, 77), Ba: Mai Văn Ninh.

Giải kỹ thuật Longest drive: Nguyễn Hoàng Anh (Hole #17), Nearest to the Lines: Hoàng Văn Thượng (Hole #10), Nearest to the Pin: Bùi Đức Phúc (Hole #3), Lê Bá Nguyên (Hole #7), Nguyễn Đình Toàn (Hole # 11), Trần Đình Nhã (Hole #16).

Giải Artex Golf Tournament 2016 có sự tham gia của hơn 300 golfer chia bảng thi đấu tính handicap ngày. Giải có cơ cấu giải thưởng gồm giải Best Gross 50 triệu đồng tiền mặt và thẻ member 35 năm trị giá 15.000 USD tại sân FLC Samson Golf Links. Cùng với đó là cơ hội giành xe hơi hạng sang là phần thưởng hole in one và những giải giá trị khác.

FLC Samson Golf Links là sân golf dạng links với tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Nicklaus Design thiết kế, độc đáo với sự đa dạng của địa hình, là nơi giao thoa giữa cửa biển và dòng sông Mã. Sân được thiết kế hướng biển nên yếu tố gió luôn là trở ngại lớn, kèm với đó là các green cong vênh cũng gây khó khăn cho việc đọc line và kiểm soát lực put của các golfer.

Trọng Nghĩa