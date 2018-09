Kaka tự chọn 5 bàn thắng để đời

5. Đá phạt tung lưới New York City hôm 9/3. Kaka trở thành cứu tinh của Orlando City khi ghi bàn ở phút 91 giúp đội bóng này tránh khỏi thất bại trước New York City ở vòng mở màn giải Nhà nghề Mỹ 2015. Cú đá phạt của Kaka đưa bóng chạm hàng rào đổi hướng khiến thủ môn New York City bó tay và mang về trận hòa 1-1 cho Orlando. Theo tiền vệ người Brazil, bàn thắng này không đẹp mắt nhưng vô cùng có ý nghĩa bởi nó là bàn đầu tiên của anh cho Orlando. Sức vận động Florida Citrus Bowl với sức chứa hơn 60.000 chỗ ngồi như nổ tung sau pha lập công ở phút bù giờ của anh. (Xem video)