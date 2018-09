Kaka nhận lương cao hơn Lee Nguyễn gần 40 lần

Tiền vệ điển trai người Brazil hưởng lương cao nhất giải MLS với hơn 7 triệu USD mỗi năm.

Dù đã qua thời đỉnh cao, tên tuổi của Kaka vẫn rất hot. Ảnh: ESPN.

Theo bảng thống kê mới được công bố, Kaka là cầu thủ được hưởng lương cao nhất tại giải Nhà nghề Mỹ (MLS). Tiền vệ người Brazil nhận mức lương 7.167.500 USD mỗi năm từ CLB Orlando City. Đây là năm thứ hai Kaka dẫn đầu bảng xếp hạng các cầu thủ nhận lương cao nhất MLS.

Đứng ngay sau Kaka là tiền vệ Sebastian Giovinco của Toronto FC. Cựu cầu thủ Juve nhận mức lương 7.115.555 USD mỗi năm. Xếp thứ ba là thủ quân của Toronto FC, tiền vệ Michael Bradley với mức lương 6.500.000 USD. Bradley cũng chính là cầu thủ người Mỹ nhận lương cao nhất tại giải đấu này.

Bộ đôi tiền vệ nổi tiếng người Anh mới gia nhập giải MLS là Steven Gerrard và Frank Lampard lần lượt xếp ở các vị trí thứ 4 và thứ 5. Gerrard nhận mức lương 6.332.504 USD mỗi năm từ LA Galaxy trong khi Lampard được New York City trả 6.000.000 USD. Cựu tiền đạo Barca David Villa đứng vị trí thứ 6 với thu nhập 5.610.000 từ New York City. Tiền vệ kỳ cựu Andrea Pirlo, người mới được New York City chiêu mộ từ Juventus, xếp ngoài top 10 với mức lương 2.315.694 USD mỗi năm.

Lee Nguyễn về thứ ba trong cuộc bầu chọn 'Cầu thủ giá trị nhất MLS' mùa trước sau Robbie Keane và Obafemi Martins. Ảnh: PA.

Tiền vệ người Mỹ gốc việt Lee Nguyễn dù là cầu thủ quan trọng bậc nhất của New England Revolution, chỉ nhận được mức lương 193.750 USD mỗi năm. So với Kaka, mức lương của Lee Nguyễn - người xếp thứ ba trong cuộc bầu chọn "Cầu thủ giá trị nhất MLS 2014" - thấp hơn tới gần 40 lần.

10 cầu thủ hưởng lương cao nhất tại MLS năm 2015

1. Kaka (Orlando City): 7.167.500 USD

2. Sebastian Giovinco (Toronto): 7.115.555

3. Michael Bradley (Toronto): 6.500.000

4. Steven Gerrard (LA Galaxy): 6.332.504

5. Frank Lampard (New York City): 6.000.000

6. David Villa (New York City): 5.610.000

7. Jozy Altidore (Toronto): 4.750.000

8. Clint Dempsey (Seattle Sounders): 4.605.941

9. Robbie Keane (LA Galaxy): 4.500.000

10. Giovani dos Santos (LA Galaxy): 4.100.000

Minh Khang