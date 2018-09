Jennifer Lopez rút khỏi lễ khai mạc World Cup

Ít ngày trước lễ khai mạc, FIFA bất ngờ thông báo nữ ngôi sao nhạc pop không tham gia biểu diễn như kế hoạch trước đó.

Jennifer Lopez khiến nhiều fan hụt hẫng vì bất ngờ rút khỏi lễ khai mạc World Cup 2014. Ảnh: IL.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo nữ danh ca nhạc pop người Mỹ Jennifer Lopez sẽ không tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup 2014 sẽ diễn ra vào ngày 12/6 tới. Theo đại diện của ban tổ chức, việc rút lui của Jennifer Lopez là do vấn đề sản xuất.

"Vì vấn đề sản xuất, Jennifer Lopez, một trong những nghệ sĩ trình diễn bài hát chính thức 'We Are One' sẽ không thể biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup năm nay", FIFA đưa ra tuyên bố hôm qua 8/6.

Trước đó, Jennifer Lopez cùng với rapper Pitbull và nữ ca sĩ Brazil Claudia Leitte được "chọn mặt gửi vàng" thể hiện ca khúc chính thức của World Cup năm nay "We Are One" (Ole Ola). Theo dự kiến ban đầu, màn trình diễn của bộ 3 ca sĩ này này có sự tham gia của hơn 600 người, biểu diễn trên nền tiếng trống Olodum truyền thống của Brazil.

Buổi lễ khai mạc World Cup 2014 dự kiến kéo dài 25 phút với khoảng 60.000 khán giả theo dõi trực tiếp trên sân Corinthians Arena tại Sao Paolo. Ngay sau lễ khai mạc là trận đấu mở màn giữa đội chủ nhà Brazil và Croatia.

Mới đây, tờ E! News khẳng định Jennifer Lopez vừa chia tay bạn trai Casper Smart sau hơn hai năm hẹn hò. Tuy nhiên, ban tổ chức bác bỏ tin đồn cho rằng Jennifer rút lui khỏi lễ khai mạc World Cup vì chuyện cá nhân.

Lan Chinh