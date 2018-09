Jennifer Lopez bất ngờ trở lại lễ khai mạc World Cup

Nữ ngôi sao nhạc pop người Mỹ cho biết sẽ tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc tại Brazil như kế hoạch ban đầu.

Jennifer Lopez sẽ tham gia biểu diễn tại lễ khai mạc World Cup 2014 đêm nay. Ảnh: AP.

Hôm qua, Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA thông báo nữ ca sĩ Jennifer Lopez sẽ tham gia biểu diễn ở lễ khai mạc World Cup 2014. Đây là một thông tin bất ngờ với người hâm mộ bởi cách đó chỉ ít ngày, FIFA cho biết Jennifer sẽ không góp mặt vì "vấn đề sản xuất". Cũng có một số nguồn tin cho rằng, nữ danh ca 44 tuổi xin rút lui vì bị ảnh hưởng tâm lý sau khi chia tay người tình trẻ Casper Smart.

"Tôi sẽ biểu diễn tối nay. Tôi nghĩ mọi người đã rất bực với tôi và lịch làm việc của tôi. Tuy nhiên chắc chắn tôi sẽ tới", Jennifer Lopez trả lời phỏng vấn hãng thông tấn AP.

Tại lễ khai mạc vào đêm nay, Jennifer Lopez sẽ cùng rapper Pitbull và nữ ca sĩ Brazil Claudia Leitte biểu diễn bài hát của World Cup 2014 "We Are One". Tiết mục biểu diễn sẽ có sự tham gia của hàng trăm vũ công, nhạc công trên nền tiếng trống Olodum truyền thống của Brazil.

"We Are One" nhận được hơn 75 triệu lượt xem trên YouTube nhưng ca khúc này vẫn nhận phải không ít lời chê từ phía các fan. Nhiều người đánh giá "We Are One" là sự thất vọng lớn so với "The Cup of Life" của Ricky Martin tại World Cup 1998 hay "Waka Waka" do Shakira thể hiện vào năm 2010.

Theo tiết lộ, sẽ có hơn 60.000 fan lấp đầy khán đài của sân Corinthians Arena ở bang Sao Paulo để xem trực tiếp lễ khai mạc. Khoảng một tỷ người trên thế giới cũng theo dõi sự kiện qua truyền hình. Lễ khai mạc sẽ diễn ra trong 25 phút trước trận mở màn giữa tuyển chủ nhà Brazil và Croatia.

Để chuẩn bị chu đáo cho lễ khai mạc, nước chủ nhà Brazil huy động 1.200 người tham gia biểu diễn. Ban tổ chức sử dụng hơn 90.000 cụm đèn để chiếu sáng, tạo hiệu ứng ở sân Corinthians Arena trong lễ khai mạc.

