Januzaj tặng quà cho fan nhí mua phải 'hàng hớ'

Ngôi sao trẻ MU khiến cậu bé James Collins vui mừng khôn xiết khi tặng cậu chiếc áo mới số 11 của mình.

Cậu bé James Collins được Januzaj tặng chiếc áo mới số 11. Ảnh: MEN.

Cậu bé 8 tuổi James Collins là CĐV trung thành của MU. Hồi tháng 7 vừa qua, nhân dịp sinh nhật mình, Collins dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm được để mua một chiếc áo đấu sân nhà của MU mùa này. Collins rất hâm mộ Adnan Januzaj - ngôi sao trẻ đang lên của đội chủ sân Old Trafford nên quyết định lựa chọn cho mình chiếc áo số 44, kèm theo tên của tiền vệ người Bỉ sau lưng.

Tuy nhiên, chỉ một tháng sau, Januzaj bất ngờ được trao áo số 11 do Ryan Giggs để lại. Điều này khiến Collins vô cùng buồn bã và thất vọng. Cậu bé không thèm động tới chiếc áo mới trị giá 93,2 bảng của mình vì sợ bị bạn bè châm chọc là mua phải hàng hớ. Mẹ của Collins - bà Cheryl - đã liên lạc với hệ thống bán hàng của MU để xin được đổi một chiếc áo mới. Tuy nhiên, tất cả đều từ chối với lý do áo đã bán, tên đã in thì khách hàng phải chịu chấp nhận quyết định của mình.

Sau khi câu chuyện của Collins được nhiều tờ báo ở Anh đăng tải, mới đây cậu bé vừa được đại diện của MU mời đến thăm trung tâm tập luyện Carrington - nơi cậu gặp gỡ thần tượng Adnan Januzaj của mình. Ngôi sao 19 tuổi người Bỉ tặng cho Collins chiếc áo mới số 11 mà anh đang mang tại MU và còn chụp hình lưu niệm với cậu bé.

"Chúng tôi được mời tới sân tập của MU và họ mang lại một sự ngạc nhiên lớn cho James. Adnan Januzaj xuất hiện với chiếc áo đấu mới để tặng cho con trai tôi. Thằng bé rất vui. Nó đã cười rất nhiều. Januzaj nói rằng cậu ấy đã nghe nói về câu chuyện của James với chiếc áo và gọi con trai tôi là 'anh bạn'. Thật tuyệt. Với tôi, việc nhìn thấy con trai vui vẻ là quá đủ. Đối với thằng bé, việc được gặp thần tượng của mình như là một giấc mơ trở thành sự thật vậy. Tôi muốn gửi lời cảm ơn báo chí đã đăng tải câu chuyện của con trai tôi. Nếu không, điều này sẽ không xảy ra", người mẹ 44 tuổi của Collins chia sẻ.

Lan Chinh