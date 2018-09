Ngôi sao người Thụy Điển 'tâm phục khẩu phục' trước màn trình diễn ấn tượng của CR7 sau thất bại của đội nhà trước Bồ Đào Nha.

Ibrahimovic vỗ tay chúc mừng C. Ronaldo. Ảnh: PS.

Đúng như kỳ vọng của người hâm mộ, cuộc đụng độ giữa Thụy Điển và Bồ Đào Nha ở trận playoff World Cup 2014 lượt về là màn so tài đỉnh cao giữa Ibrahimovic. Ở lượt đi, C. Ronaldo là người ghi bàn duy nhất giúp Bồ Đào Nha tạm chiếm lợi thế. Tại trận lượt về diễn ra rạng sáng nay, Ibrahimovic cũng cho thấy giá trị của hình khi lập cú đúp giúp Thụy Điển vượt lên dẫn trước 2-1. Tuy nhiên, trong một ngày xuất thần, một mình C. Ronaldo ghi cả 3 bàn thắng giúp Bồ Đào Nha đánh bại Thụy Điển với tỷ số 3-2 ngay trên sân đối phương.

Với thắng lợi chung cuộc 4-2 sau hai lượt trận, Bồ Đào Nha giành vé dự World Cup 2014. Sau trận, Ibrahimovic nhận được nhiều lời ngợi khen khi vỗ tay chúc mừng C. Ronaldo và tuyển Bồ Đào Nha.

Ibrahimovic vỗ tay chúc mừng Ronaldo

Kency