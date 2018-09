Ibrahimovic vò rối tóc HLV Ancelotti

Chiến lược gia người Italy ngượng ngùng khi bị học trò cũ xoa đầu làm rối mái tóc bạc của ông.

Ibrahimovic xoa đầu HLV Ancelotti. Ảnh: PS.

Đêm qua, HLV Ancelotelli có buổi gặp lại các học trò cũ ở PSG khi Real Madrid và đội bóng thủ đô nước Pháp thi đấu giao hữu. Trong ngày tái ngộ Ibrahimovic, chiến lược gia người Italy bị ngôi sao người Thụy Điển xoa đầu làm rối tóc trong lúc chào hỏi. Camera quay được cảnh HLV Ancelotti ngượng ngùng, dùng tay vuốt lại tóc, miệng nói: "Đừng vò tóc tôi như thế chứ người anh em".

Cuộc so tài giữa Real và PSG kết thúc với chiến thắng 1-0 nghiêng về đội bóng thành Madrid. Hai ngôi sao được chờ đợi nhất là C. Ronaldo và Ibrahimovic đều không ghi bàn. Bàn thắng duy nhất của trận đấu được ghi do công của Jese Rodriguez. Trong trận, hậu vệ Daniel Carvajal của Real khiến khán giả không nhịn được cười với pha mất bóng vô duyên vì bị cột cờ đập trúng người.