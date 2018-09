Huỳnh Tấn Tài bị treo giò 5 trận, bồi thường viện phí vì làm gãy chân cầu thủ Viettel

Tiền vệ CLB Long An nhận án phạt từ ban kỷ luật VFF sau pha vào bóng nguy hiểm khiến Dương Văn Hào dính chấn thương nặng.

Tấn Tài vào viện thăm Văn Hào.

Tối 7/5, ban kỷ luật VFF ra thông báo về quyết định xử phạt với tiền vệ Huỳnh Tấn Tài của CLB Long An. Theo đó, cầu thủ này bị treo giò 5 trận và phải nộp phạt 25 triệu đồng do có hành vi xoạc bóng nguy hiểm khiến hậu vệ Dương Văn Hào dính chấn thương trong trận đấu giữa Viettel và Long An ở vòng ba giải hạng Nhất quốc gia chiều 4/5. Ngoài ra, Tấn Tài phải bồi thường chi phí chữa trị chấn thương cho Văn Hào theo quy định về kỷ luật của VFF.

Ngay sau pha phạm lỗi của Tấn Tài, Văn Hào được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện 108 Hà Nội. Các bác sĩ kết luận hậu vệ 21 tuổi bị gãy xương mác, tổn thương dây chằng. Cầu thủ trẻ của Viettel được phẫu thuật đóng đinh xương mác và đang điều trị tích cực.

Sáng 5/5, Huỳnh Tấn Tài tới bệnh viện để hỏi thăm sức khoẻ và gửi lời xin lỗi tới Văn Hào. Trên trang cá nhân, Văn Hào cho biết hiện tại anh ổn và sức khoẻ dần hồi phục. Hậu vệ Viettel gửi lời cảm ơn tới mọi người vì những lời chúc, động viên anh kể từ sau khi dính chấn thương.

Dù ca phẫu thuật thành công, Văn Hào cần ít nhất 6 tháng để hồi phục. Sau đó, anh phải khám lại xương rồi mới biết chấn thương này có ảnh hưởng tới dây chằng hay không. Khả năng thi đấu trở lại của cầu thủ này vẫn đang bỏ ngỏ.

Dương Văn Hào gãy chân sau pha phạm lỗi của Huỳnh Tấn Tài

Tình huống dẫn tới chấn thương của Dương Văn Hào