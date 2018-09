Huyền My, Tú Linh là 'fan cuồng' giải Ngoại hạng Anh

Con đường đưa bóng đá tới trái tim hai cô gái trẻ đều đi qua hai ông bố có sở thích theo dõi Ngoại hạng Anh vào cuối tuần.

Huyền My, Tú Linh là hai hot girl nổi tiếng với tình yêu bóng đá, đặc biệt dành cho hai đội bóng ở Ngoại hạng Anh. Nếu như My biết và yêu mến Chelsea 3 năm nay khi tình cờ theo dõi trận đấu của The Blues và ấn tượng với chiếc mũ bảo hiểm của Petr Cech thì Linh đã dành tình cảm cho MU suốt 12 năm qua.

Không khí cổ động cuồng nhiệt, những trận cầu kịch tính và cả các chàng cầu thủ đẹp trai đem tới cảm xúc mãnh liệt "đốn tim" hai hot girl. Tú Linh chia sẻ khi còn nhỏ, cô thể hiện tình yêu với MU bằng cách treo ảnh của thần tượng David Beckham khắp phòng.

Hai bóng hồng của Ngoại hạng Anh sẽ không bỏ lỡ trận đấu nào của đội bóng thần tượng trên K+.

Trước mùa giải mới được đánh giá hấp dẫn trong lịch sử, hai hot girl xinh đẹp đã lên lịch rất kỹ để không bỏ lỡ bất cứ trận đấu nào của đội bóng thần tượng, đặc biệt là các trận đấu đỉnh cao cuối tuần được độc quyền phát trên K+. Tú Linh đặt kỳ vọng trận thắng 1-0 trước Tottenham Hotspur ở trận khai mạc sẽ là khởi đầu suôn sẻ cho MU trong chặng đường dài sắp tới. Trong khi đó, Huyền My lại rất tự tin vào khả năng bảo vệ chức vô địch của Chelsea với tài thao lực của "Người đặc biệt" Mourinho, bất chấp sự thách thức của nhiều đối thủ.

Hai hot girl xinh đẹp đều rất hào hứng tham gia các sân chơi để cùng các fan chia sẻ tình yêu hết mình với Ngoại hạng Anh. Đặc biệt, cuối tuần này MU sẽ gặp Newcastle, Tú Linh - cô MC của "Trận đấu một phút” hy vọng sẽ nhận được những video bình luận hấp dẫn, thú vị của người chơi gửi đến để được sống lại với những kỷ niệm của một năm về trước trên sân Old Trafford.

“Chỉ sau vài ngày phát động, đã có rất nhiều bài dự thi được gửi về cho K+. Giải thưởng 3 triệu đồng sẽ được dành cho chủ nhân có video được yêu thích nhất trong tuần”, Tú Linh hào hứng chia sẻ.

Huyền My và Tú Linh với những khoảng khắc “Sướng cùng Ngoại hạng Anh”. Website: http://thethao.kplus.vn/epl.

Cùng thưởng thức Ngoại hạng Anh với Huyền My và Tú Linh, khán giả Việt Nam có thể theo dõi đầy đủ 380 trận đấu trên các kênh sóng của K+. Như thường lệ, các trận đấu của chủ nhật, trận đấu sớm ngày thứ bảy chỉ có duy nhất trên K+. Ngoài ra, người hâm mộ có thể chứng kiến màn khởi đầu mùa giải mới tưng bừng của hai đại gia Barcelona, Real Madrid... khi La Liga khởi tranh ngày 22/8 và K+ độc quyền phát sóng giải đấu trong 3 ba mùa tới (2015-2018).

Mùa giải năm nay, lần đầu tiên, K+ mang tới cho người hâm mộ cơ hội sống hết mình với bóng đá qua hai sân chơi tương tác hấp dẫn “Sướng cùng Ngoại hạng Anh” và “Trận đấu một phút”. Chỉ trong tuần đầu tiên, lượng video tham gia sân chơi “Sướng cùng ngoại hạng Anh” đã tăng lên nhanh chóng với các bài dự thi của cả các fan nam và nữ ở nhiều độ tuổi. Cùng với các giải thưởng tuần, phong cách “sướng” ấn tượng nhất sẽ có cơ hội nhận được chuyến đi Anh xem bóng đá.

Minh Trí