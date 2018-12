Huyền My ngồi cạnh mẹ Quang Hải, Đức Huy cổ vũ tuyển Việt Nam

Á hậu Việt Nam 2014 mặc áo đỏ sao vàng tới sân tiếp lửa cho thầy trò HLV Park Hang-seo trong trận gặp Campuchia, tối 24/11.

Huyền My ngồi cùng mẹ Quang Hải (sau lưng) và mẹ Đức Huy (bên phải) cổ vũ tuyển Việt Nam.

Tối 24/11, Huyền My là một trong số hơn 14.000 CĐV có mặt tại sân Hàng Đẫy để cổ vũ cho tuyển Việt Nam trong trận tiếp đón Campuchia ở lượt đấu cuối cùng vòng bảng AFF Cup 2018. Người đẹp 22 tuổi diện áo đỏ sao vàng ngồi cạnh mẹ hai tuyển thủ Quang Hải, Đức Huy, liên tục hò hét tiếp lửa cho đội quân của HLV Park Hang-seo.

Trên trang cá nhân, Huyền My khoe với các fan bức ảnh tạo dáng nhí nhảnh bên mẹ Quang Hải, Đức Huy và chú thích: "Khi bạn My xem bóng đá cùng mẹ các cầu thủ Đức Huy và Quang Hải". Hình ảnh này của Á hậu Việt Nam 2014 nhanh chóng thu hút được hơn 100.0000 lượt like chỉ sau ít giờ.

Ở trận đấu này, cả Quang Hải và Đức Huy đều được ra sân trong đội hình xuất phát. Đây là lần đầu tiên Đức Huy được HLV Park Hang-seo xếp đá chính, trong khi đó Quang Hải chơi từ đầu ở cả ba trận đấu trước đó. Được trở lại vị trí hộ công sở trường, Quang Hải để lại dấu ấn với bàn nâng tỷ số lên 2-0. Anh cũng để lại dấu giày trong hai pha lập công còn lại của Tiến Linh và Văn Đức.

Huyền My sinh năm 1995, đoạt danh hiệu Á hậu Việt Nam 2014. Cô là một trong những người đẹp yêu bóng đá. Cô vừa trở về Hà Nội sau khi dự một sự kiện thời trang ở Buôn Mê Thuột. Trước đó, hôm 16/11, Huyền Mỹ cũng tới sân Mỹ Đình để cổ vũ tuyển Việt Nam trong chiến thắng 2-0 trước Malaysia.

Việt Nam 3-0 Campuchia Việt Nam 3-0 Campuchia