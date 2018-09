Huy Hoàng giành HC đồng bơi 800m tự do

Tài năng quê Quảng Bình mang về tấm huy chương đầu tiên cho bơi Việt Nam ở Asiad năm nay.

Nguyễn Huy Hoàng cán đích với thời gian 7 phút 54,32 giây. Giành HC vàng ở nội dung này là kình ngư nổi tiếng người Trung Quốc Sun Yang đạt 7 phút 48,36 giây và HC bạc thuộc về Takeda Shogo với thời gian 7 phút 53,01 giây.

Huy Hoàng luôn đạt thành tích cao ở những giải thi đấu gần đây. Ảnh: Đức Đồng.

Thi đấu ở làn bơi số 6, trong số 7 VĐV tranh tài, Huy Hoàng có màn bứt phá ngoạn mục. Từ vị trí cuối cùng ở 50 mét đầu tiên, kình ngư sinh năm 2000 dần thu hẹp khoảng cách với các đối thủ. Ở mốc 300 mét, Huy Hoàng leo lên thứ ba. Đến mốc 550 mét, anh thậm chí lên thứ hai.

Sau khi trở lại thứ ba ở mốc 650 mét, Huy Hoàng duy trì thành công đến hết cuộc thi, mang về tấm huy chương đầu tiên cho bơi Việt Nam ở Asiad năm nay.

Huy Hoàng là con út trong một gia đình có sáu anh em ở thôn Thanh Tiến, xã Tiến Hóa, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình. Quê anh nằm bên bờ sông Gianh, và cha mẹ làm nghề chài lưới. Năm 2011, sau khi đạt thành tích ấn tượng ở Hội khỏe Phù Đổng tỉnh, Huy Hoàng được chọn vào đội tuyển năng khiếu của tỉnh.

Tại giải bơi vô địch các nhóm tuổi Đông Nam Á năm 2015 tại Đà Nẵng, Huy Hoàng giành 5 HC vàng ở các nội dung 400m tự do, 1.500m tự do, 200m bướm, 200m sải và nội dung tiếp sức 4x100m. Anh phá kỷ lục lứa tuổi ở các nội dung bơi 200m bướm, 400m tự do và 1.500m tự do.

Tại giải bơi vô địch quốc gia năm 2016, Huy Hoàng đoạt một HC vàng ở cự ly 1.500 m, đồng thời phá kỷ lục quốc gia.

Tham dự SEA Games năm 2017, anh tiếp tục thể hiện sự tiến bộ với HC vàng và phá kỷ lục của đàn anh Lâm Quang Nhật ở nội dung 1.500m với thành tích 15 phút 20,20 giây.

Đức Đồng (từ Indonesia)