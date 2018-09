Hot boy Quý Phước khoe thân hình 'hút' fan nữ khi tập luyện

Quý Phước cho biết mục tiêu lớn nhất của anh là cố gắng giữ chức vô địch và phá kỷ lục ở nội dung 200m tự do sở trường. Ở SEA Games 29, Quý Phước tham dự 50m, 100m tự do và 50m bơi bướm. Kình ngư người Đà Nẵng bỏ nội dung 100m bơi bướm bởi phần thi chỉ cách 200m tự do 10 phút nên không kịp hồi phục.