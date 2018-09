Hot boy nhà Becks xuống phố với bạn gái

Brooklyn và Chloe Moretz trông rất vui vẻ và thoải mái, sánh bước bên nhau tại New York hôm đầu tuần.

Brooklyn và bạn gái Chloe Moretz tung tăng trên đường phố New York. Ảnh: Sun.

Hai tuần trước, có thông tin cặp đôi trẻ nối lại tình xưa sau đúng một năm chia tay. Trên đường phố New York hôm đầu tuần, Brooklyn và Chloe Moretz đi dạo cùng nhau, chàng và nàng mặc đồ trẻ trung, say sưa trò chuyện.

Giữa tháng 8, cặp đôi được trông thấy đi dự một bữa tiệc cùng nhau ở Los Angeles. Nữ diễn viên 20 tuổi thoải mái với những người xung quanh về chuyện tình cảm. "Brooklyn và Chloe đến cùng nhau và cô ấy không ngại ngần tiết lộ rằng cả hai quay về bên nhau. Chloe cởi mở hơn khi chia sẻ chuyện riêng tư. Cặp đôi trẻ có những cử chỉ tự nhiên, thân thiết. Đây là một bữa tiệc tưng bừng của những người trẻ nhưng cả Brooklyn và Chloe đều rất chừng mực", một người đi dự tiệc kể lại.

Cậu cả nhà Becks và nữ diễn viên người Mỹ hơn hai tuổi công khai tình yêu tháng 3 năm ngoái nhưng cuộc tình được mong đợi chỉ kéo dài 5 tháng. Một trong những lý do khiến cả hai không thể tiếp tục là do khoảng cách địa lý, người ở Anh, người ở Mỹ. Tuy nhiên, việc Brooklyn chuyển tới New York học nhiếp ảnh tạo điều kiện để cặp đôi xem xét lại tình cảm, cho nhau thêm một cơ hội.

Cậu cả nhà Becks từng được bố tư vấn để chiếm lại trái tim của người đẹp kiêu kỳ Chloe Moretz. Ảnh: Sun.

Hot boy 18 tuổi vốn si mê cô bạn gái tóc vàng 4 năm trước. Khi đó cả hai cũng nảy sinh tình cảm nhưng vì Brooklyn vẫn còn trẻ con, chưa chín chắn nên Chloe không muốn tiến xa hơn. Nhiều nguồn tin tiết lộ, Becks đã tư vấn cho con trai cả cách chinh phục lại trái tim của cô bạn kiêu kỳ và cả hai tái hợp đầu năm ngoái khi Brooklyn có nhiều thay đổi trong cả ngoại hình và tính cách, trưởng thành hơn, điềm đạm và ngọt ngào.

Một số fan của nhà Becks cho rằng, việc Brooklyn nhất quyết sang Mỹ học một phần lý do là để gần Chloe Moretz. Tuy vậy, cả hai cô cậu vẫn không được ở gần nhau thường xuyên vì Chloe có công việc diễn xuất tại Los Angeles còn Brooklyn học tập tại New York.