Hot boy Hàn Quốc sốc vì bị Long An thanh lý hợp đồng chỉ sau một tuần

Tiền vệ Sim Un-seob cho biết anh không được báo trước về quyết định thanh lý hợp đồng của Long An.

Sim Un-seob được nhiều CĐV Long An yêu mến vì sự thân thiện, nhiệt tình. Ảnh: FB.

Sim Un-seob gia nhập Long An ở kỳ chuyển nhượng giữa mùa vừa qua. Tiền vệ người Hàn Quốc quyết định chia tay CLB Kuantan FA ở Malaysia để trở lại V-League giúp Long An vượt qua khó khăn theo lời mời của ban lãnh đạo đội bóng. Tuy nhiên, chỉ sau đúng một tuần, Sim Un-seob bị Long An thanh lý hợp đồng đúng vào đêm thị trường chuyển nhượng đóng cửa.

"Tôi không nhận được một thông báo nào trước khi CLB đưa ra quyết định. Tôi cũng chưa đồng ý về việc thanh lý hợp đồng. Tối nay thị trường chuyển nhượng đóng cửa rồi", Sim Un-seob bức xúc viết trên trang cá nhân tối 29/6.

Tuy vậy, một ngày sau đó, Sim Un-seob chấp nhận việc thanh lý hợp đồng với Long An. Dù bị đẩy ra đường khi thị trường chuyển nhượng đã đóng cửa, tiền vệ sinh năm 1990 vẫn dành lời chúc cho đội bóng cũ.

"Tôi chấp nhận quyết định của CLB. Chúc đội bóng trụ hạng thành công ở V-League. Tôi hiểu tình hình hiện tại của CLB nên mới từ Malaysia về đây để cố gắng giúp đỡ như tôi từng làm năm 2014. Tôi vẫn yêu mến đội bóng và đất nước này. Tôi không sao vì những chuyện này thường xảy ra trong bóng đá. Nhưng tôi mong CLB cũng hiểu cho tình hình hiện tại của tôi. Hãy lắng nghe và tôn trọng ý kiến của tôi. Tôi đã sẵn sàng cho một cuộc chia tay", Sim Un-seob chia sẻ.

Ngay sau khi thanh lý hợp đồng với Sim Un-seob, Long An lập tức chiêu mộ người cũ của CLB Đà Nẵng là tiền đạo Eydison. Eydison sẽ hợp với Wander Luiz trở thành bộ đôi tiền đạo của Long An trong giai đoạn còn lại của V-League 2017.