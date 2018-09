Hot boy đấu kiếm Vũ Thành An cầm cờ tại lễ khai mạc Olympic

Anh được 'chọn mặt gửi vàng' bởi hình thể lý tưởng như một siêu mẫu, nổi bật là chiều cao 1m87, khuôn mặt đẹp.

Ngay trước thềm Olympic, nhà vô địch SEA Games 24 tuổi tài năng và đẹp trai Vũ Thành An vinh dự được chọn làm người cầm cờ, dẫn đầu đoàn thể thao Việt Nam tham gia diễu hành tại lễ khai mạc vào tối 5/8.

Lần thứ hai liên tiếp một VĐV đấu kiếm gánh vác sứ mệnh, sau trường hợp của đồng đội Nguyễn Tiến Nhật ở kỳ Thế vận hội cách đây 4 năm.

Theo đánh giá, tuyển thủ đất Hà Thành hội đủ yếu tố cần thiết cho vị trí của người cầm cờ. Ngoài việc xuất sắc giành suất chính thức tới Brazil, Thành An còn là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất, với những bước tiến vượt bậc để đạt tới đẳng cấp hàng đầu châu lục. Năm 2015, anh chính là một trong hai kiếm thủ “mở hàng” vàng cho đoàn thể thao Việt Nam trong ngày thi đấu đầu tiên tại SEA Games 28.

Không lâu sau đó, anh tiếp tục đoạt HC vàng giải trẻ châu Á. Năm 2016, chuyên gia kiếm chém liên tiếp nâng cao chiến tích của mình, với một HC đồng giải vô địch châu Á, cùng một suất Olympic được đánh giá còn quý và khó hơn nhiều. Thành An được “chọn mặt gửi vàng” còn bởi hình thể lý tưởng như một siêu mẫu, nổi bật là chiều cao 1m87, khuôn mặt rất đẹp, có nét, với một vẻ rạng ngời thường trực.

Trước đó, Thành An cũng là người đại diện cho 23 tuyển thủ đọc tuyên thệ tại lễ xuất quân đoàn thể thao Việt Nam với quyết tâm nỗ lực hết mình để làm nên một kỳ Olympic thành công về mọi mặt.

Ngày 25/7, Thành An cùng thầy trò của đội đấu kiếm cũng là những thành viên đầu tiên của đoàn Việt Nam lên đường sang Brazil tranh tài. Dù không thể mơ huy chương do mặt bằng chung trình độ ở nội dung kiếm chém nam quá cao, Thành An được kỳ vọng có thể tạo nên bất ngờ, có thể tiến sâu tại Olympic. Nếu 4 năm trước, chỉ có một đại diện duy nhất là Nguyễn Tiến Nhật, lần này, môn đấu kiếm có tới 4 tuyển thủ giành quyền dự tranh, đều của đơn vị Hà Nội, là Vũ Thành An, Nguyễn Thị Lệ Dung, Nguyễn Như Hoa và Đỗ Thị Anh.

Thư Minh