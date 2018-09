Hot boy bơi lội Trung Quốc bị loại khỏi tuyển quốc gia

Kình ngư Ning Zetao phải trở lại tập luyện cùng đội bơi hải quân sau khi vi phạm kỷ luật.

Nhà vô địch thế giới bơi lội bị loại khỏi tuyển quốc gia vì vi phạm nhiều kỷ luật.

Theo một thông báo bị rò rỉ từ Trung tâm quản lý hành chính thể thao và bơi lội cho thấy Ning Zetao bị loại khỏi tuyển quốc gia, trở lại lò đào tạo Hải quân vì vi phạm kỷ luật. Tờ thông báo đưa ra ngày 18/10/2016, hai tháng sau khi hot boy trở về từ Olympic Rio.

Theo giới truyền thông Trung Quốc, kình ngư điển trai phạm ba lỗi nặng gồm không tuân thủ quy định thi đấu của đội tuyển quốc gia, từ chối tham gia nội dung bơi tiếp sức ở Olympic Rio và có những phát ngôn không đúng đắn.

Năm ngoái, suýt chút nữa Ning Zetao không được tới Olympic Rio bởi hãng sữa tài trợ cho anh, Yili, lại là đối thủ của Mengiu, nhà tài trợ chính thức của tuyển bơi lội Trung Quốc. Theo quy định, các VĐV cũng không được phép ký hợp đồng quảng cáo mà chưa có sự phê duyệt trong tuyển.

Gương mặt đẹp trai cùng body đẹp, Ning Zetao nhiều lần được mời chụp ảnh trên tạp chí thời trang.

Trong một báo cáo chuẩn bị cho Thế vận hội, kình ngư 9X cho biết, anh bị buộc ra khỏi căn hộ ở Bắc Kinh, thẻ ăn ở khu tập huấn bị khóa đồng thời thầy dạy cũng "biến mất". Tháng 1 năm nay, căng thẳng giữa Ning Zetao và đội quốc gia bị đẩy lên cao khi VĐV 23 tuổi ký hợp đồng trị giá 10 triệu NDTvới Adidas mà không được phép vì Adidas là đối thủ quốc nội của 361 Degrees, nhãn hàng đang tài trợ cho tuyển bơi quốc gia.

Ning Zetao trở thành cái tên nổi tiếng làng bơi thế giới từ năm 2015 sau khi giành HC vàng 100m tự do nam tại giải vô địch thế giới tổ chức ở Kazan, Nga. Với gương mặt đẹp trai, thư sinh cùng thân hình chuẩn mực của một VĐV bơi, chàng trai trẻ thu hút lượng lớn fan nữ. Tuy nhiên tại Olympic Rio tháng 8 năm ngoái, Ning Zetao thi đấu không thành công khi chỉ về thứ 30 nội dung 50m tự do và thứ 12 ở 100m tự do nam.

