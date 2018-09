Hồng Quân đổi trạng thái quan hệ với Kỳ Hân trên Facebook

Hơn một tháng sau đám hỏi, tiền vệ Than Quảng Ninh và người mẫu quê Sóc Trăng mới đổi trạng thái quan hệ trên trang cá nhân thành 'đã kết hôn'.

Mạc Hồng Quân và Kỳ Hân mới kết bạn và chuyển trạng thái quan hệ thành 'đã kết hôn' trên Facebook hôm 21/7. Ảnh: Maison de Bil.

Tối 21/7, Mạc Hồng Quân gây chú ý khi thay đổi trạng thái quan hệ trên Facebook thành "đã kết hôn" với Kỳ Hân. Nhiều người không khỏi bất ngờ vì tiền vệ Than Quảng Ninh và người mẫu quê Sóc Trăng đã chung sống được hơn một tháng và từ lâu đã gọi nhau là vợ chồng.

Điều đặc biệt được các fan phát hiện ra là cũng trong ngày 21/7, Mạc Hồng Quân mới kết bạn với Kỳ Hân trên trang cá nhân. Chân sút Việt kiều từng tiết lộ anh quên mất mật khẩu Facebook cũ (đã kết bạn với Kỳ Hân) nên phải lập một tài khoản mới. Sau đó, Hồng Quân liên tục gặp rắc rối với trang cá nhân của mình vì mật khẩu bị hack. Mãi tới gần đây, chàng cầu thủ Việt kiều mới lấy lại được tài khoản và tái lập quan hệ với Kỳ Hân.

Status của Hồng Quân hiện nhận được hơn 2.000 lượt like cùng rất nhiều comment từ phía bạn bè và các fan của anh. Đa số chúc vợ chồng anh trăm năm hạnh phúc. Tuy vậy, bên cạnh đó cũng có những ý kiến cạnh khóe tiền vệ Than Quảng Ninh rằng anh đừng quên đang có một cậu con trai với tình cũ Khánh Ly.

Tuần vừa qua, Mạc Hồng Quân không được về thăm Kỳ Hân do bận cùng Than Quảng Ninh thi đấu trong hai chuyến làm khách của Bình Dương ở vòng 16 V-League và bán kết Cup quốc gia. Chiều 24/7 tới, Than Quảng Ninh sẽ được trở lại thi đấu trên sân nhà Cẩm Phả trong cuộc đối đầu với Long An ở vòng 17 V-League. Hiện tại, đội bóng đất mỏ xếp thứ 5 tại V-League với 26 điểm, kém đội đầu bảng Hải Phòng 8 điểm.

Lan Chinh