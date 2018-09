Hơn 300 golfer dự giải Artex Golf Tournament

Giải đấu đầu tiên trong năm mới Bính Thân diễn ra tại sân FLC Samson Golf Links trong hai ngày 20 và 21/2.

300 golfer chia bảng thi đấu tính handicap ngày. Giải có cơ cấu giải thưởng gồm giải Best Gross 50 triệu đồng tiền mặt và thẻ member 35 năm trị giá 15.000 USD tại sân FLC Samson Golf Links. Những xe hơi hạng sang là phần thưởng hole in one.

Trong hai ngày thi đấu, các golfer có cơ hội được trải nghiệm và chinh phục thách thức của FLC Samson Golf Links, sân golf dạng links tiêu chuẩn quốc tế đầu tiên tại Việt Nam do Nicklaus Design thiết kế, được nhiều người chơi đánh giá là khá độc đáo với sự đa dạng của địa hình là nơi giao thoa giữa cửa biển và dòng sông Mã.

Những hố golf được thiết kế hướng biển nên yếu tố gió luôn là trở ngại lớn cho các golfer, kèm với đó là green khá cong vênh gây trở ngại cho việc đọc line và kiểm soát lực put hứa hẹn sẽ mang lại những cảm giác thú vị cho các golfer.

Mới đi vào hoạt động từ tháng 7/2015, FLC Samson Golf Links là điểm đến của hàng loạt giải golf tầm cỡ như giải FLC Golf Championship 2015 có quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với sự tham gia của gần 1.000 golfer, giải AMD Golf Challenge 2015, giải golf thường niên của câu lạc bộ golf Queen Club, Faros Golf Tournament… Sân cũng sẽ tổ chức giải golf vô địch quốc gia mở rộng năm 2016.

Thế Ngọc