Học bóng đá Nhật, CLB Đồng Tâm đổi tên, chuyển mô hình

Sau 15 năm tồn tại, đội bóng Đồng Tâm Long An sẽ bị 'xóa sổ' vào ngày 12/12.

CLB được chuyển giao từ công ty TNHH thể thao Đồng Tâm sang công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An với tên gọi mới là CLB Long An. Việc chuyển đổi nhằm phát triển đội bóng theo mô hình các CLB Nhật Bản là nhiều chủ sở hữu thay vì chỉ một hai vài cá nhân “ông chủ”.

Lễ ra mắt công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An với 10 thành viên. Ảnh: HK.

Công ty cổ phần phát triển bóng đá Long An có số vốn 30 tỷ đồng, gồm 10 thành viên sáng lập, trong đó có Đồng Tâm. Các thành viên sáng lập công ty đều là doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh, thuộc nhiều lĩnh vực kinh doanh.

Hiện nay, công ty huy động được khoảng 30 tỷ đồng, dự kiến tăng lên 40-45 tỷ đồng để hoạt động mùa giải 2016. Mục tiêu đặt ra là “bóng đá nuôi được bóng đá” thông qua việc phát triển kinh doanh, phát hành cổ phần để tất cả người hâm mộ có thể cùng sở hữu đội bóng, tăng vốn.

Ông Võ Thành Nhiệm - Chủ tịch CLB Đồng Tâm trước đây - nay đảm nhiệm vai trò Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc CLB Long An cho biết: “Đồng Tâm chuyển đổi thành Long An là bước đi nhằm phù hợp với xu hướng phát triển mới, đúng đắn của bóng đá chuyên nghiệp. Hy vọng, CLB Long An sẽ huy động được nhiều nguồn tài chính. Mục tiêu của mùa giải mới chúng tôi chưa đặt ra vì còn khá sớm. Nhưng chắc chắn đội bóng phải hướng đến những mục tiêu cao”.

Đồng Tâm Long An thành công vang dội dưới thời HLV Calisto năm 2005-2006. Ảnh: PA.

Đồng Tâm Long An được ra đời đầu những năm 2000, sau khi tỉnh đồng ý để tập đoàn Đồng Tâm tiếp quản CLB Long An. Sau đó, đội bóng có những thành công vang dội, đỉnh điểm là hai chức vô địch V-League 2005 và 2006, gắn với những tài năng của bóng đá Việt Nam và vị HLV nổi tiếng Calisto.

Trong bước đường thăng trầm sau đó, “Gạch” từng rớt hạng Nhất năm 2012. Nhưng chỉ một năm sau, đội giành quyền trở lại sân chơi cao nhất.

Ngọc Hà