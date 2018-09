'Hoàng tử bóng đá Việt' chia tay đỉnh cao, vào đại học

Bị gắn mác của chương trình tìm kiếm tài năng, tiền vệ Đồng Tháp có thời gian sống trong bi kịch triền miên của sự ảo tưởng.

Nguyễn Anh Tú là một trong hai cầu thủ giành danh hiệu “Hoàng tử bóng đá” tổ chức năm 2010 để đi du học tại Anh. Để có thể chiến thắng trong chương trình tìm kiếm tài năng này, Anh Tú vượt qua hơn 3.000 thí sinh cả nước. Nhưng hiện nay, Tú gần như chia tay giấc mơ bóng đá đỉnh cao ở tuổi 22 và tập trung học tại Đại học TDTT TP HCM.

Anh Tú chụp cùng Cup FA trong lần sang Anh. Ảnh: FBNV.

Tương tự như Thái Sung, Anh Tú nổi tiếng một thời qua cuộc tìm kiếm tài năng của các chương trình kết hợp với nước ngoài. Năm 2009, chương trình “Hoàng tử bóng đá” thu hút rất đông các thí sinh từ 16-18 tuổi trên cả nước tham dự dưới sự giám sát của HLV Steve Brown. Phần thưởng của cầu thủ xuất sắc là một năm đào tạo tại CLB Liverpool và Sheffield United (Anh). Chương trình bấy giờ quảng bá rất rầm rộ, kéo dài hơn nửa năm trời để tuyển lựa thí sinh qua nhiều vòng với đủ các kỷ năng.

Anh Tú là một trong ba thí sinh xuất sắc, cùng Công Cường, Trường Giang, để có suất học bổng bóng đá tại Anh. Chính vì vượt qua hàng nghìn thí sinh khác trên cả nước, Anh Tú trở thành niềm hy vọng về một “thần đồng bóng đá” hứa hẹn tỏa sáng, nhất là năm 2010 châu Á đang sốt với đội Triều Tiên tại World Cup. Trên đất Anh, tiền vệ người Đồng Tháp được các HLV đánh giá cao. Anh cũng tỏ ra thích nghi và vượt qua các buổi tập tại đây, thay vì về sớm như Trường Giang (Bình Thuận). Sau một tháng thử thách, Tú tiếp tục được giữ lại đào tạo thêm.

Nhưng giấc mơ “hoàng tử” của Anh Tú kéo dài chỉ ba tháng rưỡi, từ tháng 6/2010. “Sau ba tháng rưỡi tập và học văn hóa tại Anh, tôi về Việt Nam nghỉ đông và gia hạn visa. Tuy nhiên, tôi cùng Công Cường không bao giờ quay lại Anh để tiếp tục học bổng 9 tháng còn lại do phía nhà tổ chức Việt Nam viện lý do 'kinh tế khó khăn' và trấn an gia đình 'cứ tiếp tục chờ đợi'. Chờ đợi mãi trong im lặng, tôi hiểu mình chia tay luôn giấc mơ bóng đá tưởng mở toang để trở về CLB Đồng Tháp tập luyện cho đội U21”, Tú nhớ lại.

Tuy từng được xem là “thần đồng bóng đá” khi vượt qua hơn 3.000 thí sinh ưu tú cả nước, Tú tỏ ra rất khó khăn trong việc hòa nhập và khẳng định mình ở đội bóng quê hương. Trở về từ Anh với giấc mơ dang dở, cầu thủ cao 1m63 tập ở tuyến U21 và không có cơ hội lên đội một, dù trước thời điểm 2010 anh từng rất triển vọng với HC vàng U15 toàn quốc năm 2007, HC bạc U17 và U19 năm 2009, 2010.

“Chỉ đi thời gian ngắn nhưng khi trở về mọi thứ với tôi thực sự khó khăn. Môi trường khác, cách tập khác, triết lý khác giữa Anh và Việt Nam khiến tôi cần lấy lại thăng bằng, dù Đồng Tháp là nơi tôi trưởng thành. Mang trên mình danh hiệu 'Hoàng tử bóng đá', tôi bị áp lực rất nhiều từ kỳ vọng của người hâm mộ, của các thầy và sự chú ý của đồng đội. Tôi luôn được yêu cầu thể hiện mình nhiều hơn, cao hơn các đồng đội khác dù thực tế bản thân mình tôi hiểu cũng không quá nhỉnh hơn các bạn. Sống trong áp lực kỳ vọng, trong đó của chính mình, luôn rất khó chịu, mệt mỏi. Tôi không thể là người bình thường trong suốt thời gian dài sau đó…”, Tú tâm sự.

Không thể khẳng định mình trong máu áo U21 Đồng Tháp, năm 2013 anh và đội bóng quê hương không tiếp tục gắn bó. Anh Tú quyết định thi vào Đại học TDTT TP HCM để tìm hướng đi mới cho mình. Hiện nay, Tú là sinh viên năm hai khoa bóng đá. Hai năm qua, anh thi đấu cho CLB Vĩnh Long tại giải hạng Nhì theo dạng hợp đồng ngắn hạn vài tháng. Vừa qua, anh cùng Vĩnh Long dự giải U21 toàn quốc và khi đội giải tán anh lại trở về đi học.

Anh Tú (áo số 7, hàng đầu) trong màu áo U21 Vĩnh Long đá giải toàn quốc ở sân Lạch Tray, Hải Phòng. Ảnh: FBNV.

“Giấc mơ trở thành cầu thủ chuyên nghiệp của tôi tạm gác lại. Tôi muốn tập trung việc học trước khi nghĩ đến điều khác. Không thể đi trên con đường bóng đá chuyên nghiệp dù đã có cái nền ban đầu là học bổng đi Anh là điều tôi nuối tiếc nhất đến bây giờ. Giá như bấy giờ tôi được học đến hết học bổng là một năm, cùng việc vượt qua áp lực lớn ở tuổi đôi mươi, tôi có thể đã khác…”, tiền vệ này chia sẻ trước khi kết thúc câu chuyện về một “thần đồng bóng đá” một thời.

Theo Tú, hai đồng đội cùng trúng học bổng đi Anh học bóng đá hiện nay cũng “chìm” với các giải hạng Nhì sau thời gian gây “sốt” 2010.

>> Video Nguyễn Anh Tú ngày háo hức chuẩn bị sang Anh

Ngọc Hà